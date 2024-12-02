陸生賀「中國台北」奪冠遭轟　藍委聲援：民進黨應展現包容價值

▲國民黨立委李彥秀。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

馬英九基金會邀請40名陸生訪台，昨天下午到台中洲際棒球場體驗棒球，復旦大學學生宋思瑤被問到台灣隊拿下12強賽冠軍的感想時，她說要代表訪問團，對「中國台北隊」獲得世界冠軍表示祝賀，此話一出引發議論。國民黨立委李彥秀今（2日）對此表示，民進黨要對台灣的民主自由以及台灣人民有信心，而對一個才剛滿20歲，從小受到「單一教育」的小女孩，更應該向全世界展現台灣民主包容多元的價值。

陸生團昨天下午抵達台中洲際棒球場，在中信兄弟王威晨、許基宏帶領下，由桌球名將馬龍、射擊女將楊倩率先體驗打棒球。

復旦大學大四生宋思瑤受訪時，被媒體問及台灣隊在12強拿下世界冠軍的感想？她先是代表師生訪問團向「中國台北隊」獲得世界冠軍表示祝賀，並說自己希望大陸和台灣同胞可以像中信兄弟的brothers一樣，一起為祖國在棒球領域更上一層樓、一起努力、一起進步。

李彥秀指出，當全世界都關注台灣首次拿到三大棒球比賽冠軍的時刻，民進黨要對國球棒球更有信心，中華隊就是代表台灣2300萬人，贏得世界12強的冠軍，沒有任何人可以拿走台灣人民的榮耀。

李彥秀說，民進黨也要對台灣的民主自由以及台灣人民有信心，當台灣可以包容統一、獨立的不同意見，對一個才剛滿20歲，從小受到「單一教育」的小女孩，更應該向全世界展現台灣民主包容多元的價值。兩岸有各自的主張，在交流時難免也會有各自的立場，馬英九前總統當著習近平的面講出「中華民國」，對照今天宋思瑤的「祖國說」，兩岸交流需要更多的包容與體諒。