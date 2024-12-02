　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全家咖啡、焦糖奶茶買1送1！7-11買咖啡送巧克力、隱藏優惠5折起

▲▼7-11咖啡優惠。（圖／7-11提供）

▲7-11推出「暖冬甜心」咖啡+巧克力組合優惠。（圖／7-11提供）

記者林育綾／綜合報導

天冷喝咖啡最適合搭巧克力，7-11今（2日）起在OPENPOINT行動隨時取推出「暖冬甜心」組合，指定咖啡4杯+2個明治巧克力優惠價，最多可省168元。全家便利商店也有「周一單品日」優惠，2杯99元相當於55折，還有指定馥芮白咖啡、嵜本鹽之花焦糖奶茶限時「買1送1」。

★7-ELEVEN

●7-11在「OPENPOINT行動隨時取」12月2日至12月7日限定「暖冬甜心」優惠：

CITY CAFE濃萃美式或拿鐵、CITY PRIMA精品美式或拿鐵，4杯＋指定明治巧克力2個，組合優惠價。

CITY CAFE濃萃美式，每組210元，省88元。
CITY CAFE濃萃拿鐵，每組235元，省103元。
CITY PRIMA大杯精品美式，每組350元，省148元。
CITY PRIMA大杯精品拿鐵，每組370元，省168元。

▼7-11咖啡「暖冬甜心」優惠。（圖／業者提供）

▲▼7-11超商咖啡優惠。（圖／業者提供）

●7-11在「LINE禮物」也推出指定咖啡「1+1」隱藏優惠：

大杯熱卡布奇諾，買1送1，特價55元。（購買連結
大杯熱精品馥芮白，買1送1，特價120元。（購買連結
大杯熱精品美式，買1送1，特價100元。（購買連結
中杯熱好時經典可可，買1送1，特價65元。（購買連結

▲▼全家咖啡、全家私品茶。（圖／全家提供）

▲全家APP「隨買跨店取」推出周一單品日，兩杯99元。（圖／全家提供）

★全家

●全家APP「隨買跨店取」推出周一單品日，12月2日限定優惠：

大杯單品美式，2杯119元，6折。
大杯單品拿鐵，2杯119元，55折。
中杯單品美式，2杯99元，62折。
中杯單品拿鐵，2杯99元，55折。

●全家APP「優惠趣」即日起至12月6日，指定品買1送1（可兌換至12月8日）：

FMC馥芮白咖啡，40元，買1送1。
嵜本鹽之花焦糖奶茶，38元，買1送1。

▼全家APP「優惠趣」，指定咖啡飲品買1送1。（圖／翻攝自APP）

▲▼全家指定咖啡飲品買1送1。（圖／翻攝自APP）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／爆分手王柏傑　謝欣穎回應了
快訊／謝欣穎「臨時取消」活動　電話未接神隱
「屏東碧昂絲」超火辣！露事業線幫客理髮
快訊／00919配息出爐　12／19前要上車
高醫名師聊床事！喊冤說她「又笨又窮」　女研究生不忍現身了
留在富邦「不上不下」　25歲捕手任意引退：換條路試試看
74歲阿伯路倒命危！正妹騎士CPR救回一命　網讚：真的像天使
快訊／盧秀燕怒了！　台中2警懲處、所長拔官
熊入侵日本超市！掃蕩肉舖...終於抓到了

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

全家咖啡、焦糖奶茶買1送1！7-11買咖啡送巧克力、隱藏優惠5折起

7-11聖誕福袋今開賣！家樂福第2波吉伊卡哇「拿武器」新造型上架

麥克雞塊、大薯買1送1！麥當勞APP「最新優惠券」一次看

foodpanda「12月超殺優惠碼」來了！漢堡王半價吃、必勝客買1送1

只限今天！7-11咖啡「買7送7」　全家美式拿鐵「買3送3」

好市多黑五「今日最後1天」！賣場提早8點營業　熱銷品一次看

行人斑馬線聊天...騎士禮讓　等20S怒「不過幹嘛」掀議論

浪花男子嗨爆小巨蛋！　道枝駿佑台語告白：哇揪愛你

超衰片！板橋小黃無煞車猛撞左轉車　待轉騎士慘遭撞飛滾一圈

陸生團遊日月潭開心合影　午後中信兄弟領團體驗棒球

瞬間移動？婁峻碩當完導師趕場當嘉賓　0彩排衝上台..高爾宣嚇瘋：哇草！

姐要帶散步黑狗定格不敢動　聽爸喊「過來」牠秒衝出門

韓國搭小黃遇司機快睡著　乘客開翻譯聊天提神救場

張景嵐自爆「已知結婚生子時間點」　認愛陳銳近2年「約會都在聊工作」

SUHO「講錯少時歌名」隊友氣瘋　KEY看SHINee歌被誤答超阿雜

老婆車上播放《曾頌恩應援曲》　辰己涼介：我該送她去台灣嗎

全家咖啡、焦糖奶茶買1送1！7-11買咖啡送巧克力、隱藏優惠5折起

7-11聖誕福袋今開賣！家樂福第2波吉伊卡哇「拿武器」新造型上架

麥克雞塊、大薯買1送1！麥當勞APP「最新優惠券」一次看

foodpanda「12月超殺優惠碼」來了！漢堡王半價吃、必勝客買1送1

只限今天！7-11咖啡「買7送7」　全家美式拿鐵「買3送3」

好市多黑五「今日最後1天」！賣場提早8點營業　熱銷品一次看

外交人事異動！賴清德總統令　劉世忠出任駐越南代表

陸生賀「中國台北」奪冠遭轟　藍委聲援：民進黨應展現包容價值

北港朝天宮水陸法會現溫情　28名史瓦帝尼學童禮佛感恩台灣

王義川就職喊心情很好　宣誓完衝國發基金調查委員會上工

快訊／謝欣穎回應分手王柏傑「態度有亮點」　缺席活動原因曝光！

台體大系主任涉霸凌「刀插課桌嗆學生」　教育部致歉：絕不袒護

小心中毒！專家警告「5種食物」別用微波爐加熱　剩菜最多冰4天

大野智「被大量造謠」違法遭緊急逮捕！　公司嚴正採取法律手段

雙十二與黑五讓歐洲線航空貨運價漲了五成　美國線小漲5%到10%

懷疑自己吃科克蘭藍莓染A肝　他怒告好市多求償66萬結果曝

女同事帶「情趣按摩棒」　上班爽用！吸破百萬觀看

消費熱門新聞

7-11今開賣聖誕福袋！家樂福第2波吉伊卡哇上架

全家開出9組發票大獎！幸運門市曝光

麥當勞APP「最新優惠券」一次看

超商咖啡、焦糖奶茶「買1送1」！

只限今天！超商咖啡買7送7、買3送3

繼光香香雞買1送1限定8天搶

好市多黑五明「最後1天」　官方曝隱藏優惠

好市多黑五還沒買的注意

全聯便當新口味來了！聯名炸雞大獅推「金脆雞棒腿」

黑五狂降！口碑爆棚「牙齒清潔神物」價格殺瘋了

馬拉松跑者無畏精神非贏不可鬥志

好市多今「黑五最後1天」補貨把握機會

好市多推「超級網購」連7天接力　除濕機萬元有找

7-11開賣台版超商栗子提拉米蘇

更多熱門

相關新聞

7-11今開賣聖誕福袋！家樂福第2波吉伊卡哇上架

7-11今開賣聖誕福袋！家樂福第2波吉伊卡哇上架

邁入12月節慶聚會、交換禮物重頭戲，7-ELEVEN今（2日）起開賣聖誕禮物福袋、驚喜包，集結10人氣IP角色「Hello Kitty、KUROMI、SNOOPY、小熊維尼、貓福珊迪、咖波、蠟筆小新、哆啦A夢、史迪奇、三眼怪」，售價為499元、699元、999元。此外近來爆紅的人氣IP「吉伊卡哇」，家樂福推出玩偶在2周內銷售一空，如今上架第二波拿武器新造型，全台限量2400隻開賣。

「爆紅聖誕禮」不到3天搶光！轉手價竟喊破4千

「爆紅聖誕禮」不到3天搶光！轉手價竟喊破4千

只限今天！超商咖啡買7送7、買3送3

只限今天！超商咖啡買7送7、買3送3

全家集結飛天小女警、三麗鷗推聖誕禮物

全家集結飛天小女警、三麗鷗推聖誕禮物

7-11開賣「24小時火鍋」全面8折

7-11開賣「24小時火鍋」全面8折

關鍵字：

7-11全家超商優惠

讀者迴響

熱門新聞

台中驚傳警察進學校帶走國小生　盧秀燕怒了

藍委吳宗憲酸「蔡其昌蹭棒球」！中職6球團列5貢獻打臉

電車驚見台正妹「核彈快撐爆洋裝」！身分是百萬網美

即／周董粉絲注意！士檢創首例將「扣押黃牛票」原價販售

王柏傑、謝欣穎被傳已分手！經紀人回應

真的惡名昭彰了！　館長自爆做球版「2大企業秒切割」

「屏東碧昂絲」超火辣！露事業線幫客理髮

她肚子痛！癌細胞「全在腹壁上」　醫：70%已第4期

預售交屋亂象！　從漏夜排隊搶房變急拋售

高醫名師爆性騷　「打死我也不敢再跟這學生接觸」

今午後轉雨！　下最大地區曝

即／周玉蔻又出事！爆黃國昌硬上女學生　判刑3月

江國豪12強「超噁心滑球」登官方IG

狗媽被賣到狗肉店…叼起寶寶「託付路人」畫面瘋傳

昔偷吃5女遭封「世紀渣男」！40歲男星最新現況曝

更多

最夯影音

更多

行人斑馬線聊天...騎士禮讓　等20S怒「不過幹嘛」掀議論

浪花男子嗨爆小巨蛋！　道枝駿佑台語告白：哇揪愛你

超衰片！板橋小黃無煞車猛撞左轉車　待轉騎士慘遭撞飛滾一圈

陸生團遊日月潭開心合影　午後中信兄弟領團體驗棒球

瞬間移動？婁峻碩當完導師趕場當嘉賓　0彩排衝上台..高爾宣嚇瘋：哇草！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面