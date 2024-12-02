全家咖啡、焦糖奶茶買1送1！7-11買咖啡送巧克力、隱藏優惠5折起

▲7-11推出「暖冬甜心」咖啡+巧克力組合優惠。（圖／7-11提供）

記者林育綾／綜合報導

天冷喝咖啡最適合搭巧克力，7-11今（2日）起在OPENPOINT行動隨時取推出「暖冬甜心」組合，指定咖啡4杯+2個明治巧克力優惠價，最多可省168元。全家便利商店也有「周一單品日」優惠，2杯99元相當於55折，還有指定馥芮白咖啡、嵜本鹽之花焦糖奶茶限時「買1送1」。

★7-ELEVEN

●7-11在「OPENPOINT行動隨時取」12月2日至12月7日限定「暖冬甜心」優惠：

CITY CAFE濃萃美式或拿鐵、CITY PRIMA精品美式或拿鐵，4杯＋指定明治巧克力2個，組合優惠價。

CITY CAFE濃萃美式，每組210元，省88元。

CITY CAFE濃萃拿鐵，每組235元，省103元。

CITY PRIMA大杯精品美式，每組350元，省148元。

CITY PRIMA大杯精品拿鐵，每組370元，省168元。

▼7-11咖啡「暖冬甜心」優惠。（圖／業者提供）

●7-11在「LINE禮物」也推出指定咖啡「1+1」隱藏優惠：



大杯熱卡布奇諾，買1送1，特價55元。（購買連結）

大杯熱精品馥芮白，買1送1，特價120元。（購買連結）

大杯熱精品美式，買1送1，特價100元。（購買連結）

中杯熱好時經典可可，買1送1，特價65元。（購買連結）

▲全家APP「隨買跨店取」推出周一單品日，兩杯99元。（圖／全家提供）

★全家

●全家APP「隨買跨店取」推出周一單品日，12月2日限定優惠：

大杯單品美式，2杯119元，6折。

大杯單品拿鐵，2杯119元，55折。

中杯單品美式，2杯99元，62折。

中杯單品拿鐵，2杯99元，55折。

●全家APP「優惠趣」即日起至12月6日，指定品買1送1（可兌換至12月8日）：

FMC馥芮白咖啡，40元，買1送1。

嵜本鹽之花焦糖奶茶，38元，買1送1。

▼全家APP「優惠趣」，指定咖啡飲品買1送1。（圖／翻攝自APP）