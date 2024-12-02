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「爆紅聖誕禮」不到3天搶光！她跑20家落空　轉手價竟喊破4千

▲▼全家集結「飛天小女警」、「罐頭豬Lulu」、「三麗鷗」IP推出聖誕禮物。（圖／記者林育綾攝）

▲「聖誕樹絨毛置物盒」可當擺飾又能收納小物。（圖／記者林育綾攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一年一度的聖誕節將至，許多人開始準備交換禮物，各個超商、賣場也推出應景周邊，引起廣大關注。其中，全家一款「絨毛聖誕樹」開賣不到3天，就被搶購一空，不少網友哀號，連跑超多家分店都落空，甚至網購平台的轉手價，已喊到4000塊錢。

全家日前推出「聖誕樹絨毛置物盒」，限量6000份，除了能將它當作應景擺設，並用同步推出的三麗鷗絨毛吊飾裝點，還能拿來收納小物，可愛又實用。

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沒想到，不到3天時間就被搶購一空，大票網友在Threads哀號，「我真的很想要聖誕樹，跑了20幾家，打了好多電話都沒有」、「好想要聖誕樹」、「好想要全家聖誕樹，可是為什麼我找不到，誰還有多的」、「有沒有好心人願意賣我一個」、「全家聖誕樹限量6000棵，真的是要逼瘋一堆人，不考慮再多做一點貨嗎」。

▲「爆紅聖誕禮」不到3天搶光。（圖／翻攝自Threads）

▲有網友看到黃牛價傻眼。（圖／翻攝自Threads）

不僅如此，更有買到的人到網購平台轉賣，一開價就是4000大洋，這讓不少網友傻眼，直呼「黃牛價4000，都可以買質感更好、做工更細的jelly cat大顆聖誕樹兩顆了」、「估計有黃牛已經全台跑了，目前蝦皮一棵4000元，真的當娃粉很盤」。

另外，7-11也有推出7款人氣肖像水晶球，包括Hello Kitty、蠟筆小新、KUROMI、航海王、小熊維尼、米奇、奇奇蒂蒂，其中兩款更有指針時鐘搭配七彩燈光，絢麗又兼具實用性。

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