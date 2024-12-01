只限今天！7-11咖啡「買7送7」　全家美式拿鐵「買3送3」

▲7-11大杯精品咖啡「買7送7」限時一天優惠。（圖／統一超商提供）

記者林育綾／綜合報導

又到了每月1日咖啡囤貨日！7-11將於12月1日推出「每月1號限定」大杯精品美式、大杯精品拿鐵、大杯精品馥芮白「買7送7」；全家也有「全盈會員好康日」特濃美式、拿鐵「買3送3」，限時1天在APP開賣，喜歡在超商買咖啡的消費者可把握機會省荷包。

★7-ELEVEN

●7-11在「OPENPOINT行動隨時取」12月1日限定：

大杯精品美式，買7送7，省700元。

大杯精品拿鐵，買7送7，省770元。

大杯精品馥芮白，買7送7，省840元。

▼7-11咖啡「買7送7」12月1日限定。（圖／業者提供）

★全家

全家也推出「全盈會員好康日」，只要成為全盈+PAY會員，購買大杯特濃美式或特濃拿鐵，就可享「買3送3」優惠，12月1日上午10點在全家APP隨買跨店取限時一天開賣，每位會員限購1次。

全家APP「隨買跨店取」12月1日全盈會員限定，10:00-23:59開賣：

特濃美式，買3送3，原價330元，特價165元。

特濃拿鐵，買3送3，原價390元，特價195元。

▼全家咖啡限時1天「買3送3」。（圖／業者提供）



★OK mart

OK便利商店「OKCAFE蜂蜜特調系列」，即日起至12月4日推出7折優惠，品項包括「蜂蜜風味拿鐵」以泰國蜂蜜搭配莊園咖啡、「蜂蜜風味奶茶」紅茶與蜂蜜交織。

▼OK mart「蜂蜜特調系列」7折優惠。（圖／業者提供）