7-11聖誕福袋今開賣！家樂福第2波吉伊卡哇「拿武器」新造型上架

▲7-11聖誕福袋集結多個人氣IP，今起門市現貨開賣。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

邁入12月節慶聚會、交換禮物重頭戲，7-ELEVEN今（2日）起開賣聖誕禮物福袋、驚喜包，集結10人氣IP角色「Hello Kitty、KUROMI、SNOOPY、小熊維尼、貓福珊迪、咖波、蠟筆小新、哆啦A夢、史迪奇、三眼怪」，售價為499元、699元、999元。此外近來爆紅的人氣IP「吉伊卡哇」，家樂福推出玩偶在2周內銷售一空，如今上架第二波拿武器新造型，全台限量2400隻開賣。

▲▼7-11「聖誕福袋」12月2日起全台門市現貨開賣。（圖／業者提供）

●7-11「6款人氣IP 聖誕福袋」

7-11「聖誕福袋」12月2日起全台門市現貨開賣，其中「福袋」有3種價格帶為499元、699元、999元，以6個人氣IP主題設計，包括「Hello Kitty、KUROMI、SNOOPY、小熊維尼、貓福珊迪、咖波」等，共有36款，主打居家、外出必備的各種實用生活配件，搭配超夢幻、療癒的全新設計。

▲▼聖誕福袋以6個人氣IP主題設計，包括「Hello Kitty、KUROMI、SNOOPY、小熊維尼、貓福珊迪、咖波」等（圖／業者提供）

499元福袋：有三種組合，包括「月亮包+兩用大毛毯」、「背提兩用雙面托特包+軟珪藻土地墊」、「萬用收納籃+浴巾」。

699元福袋：有兩種組合，包括「絨毛托特包+布偶面紙袋」、「五開摺疊收納箱桌+27吋自動摺疊傘」。

999元福袋：有三種組合，包括「康寧餐具Snapware 多功能不沾電火鍋」、「Giaretti珈樂堤 10L蒸氣烤箱」、「桌板兩用摺疊購物車」，等於只要999元就能獲得超萌IP廚房家電。

▼7-11聖誕福袋還有人氣IP造型的「多功能不沾電火鍋」。（圖／業者提供）

▼7-11「聖誕福袋」12月2日起全台門市現貨開賣。（圖／業者提供）

●7-11「蠟筆小新、哆啦A夢」聖誕驚喜包

「聖誕驚喜包」同樣在12月2日起開賣，集結「蠟筆小新、哆啦A夢」兩大IP，開發4款限定選擇，價格有499元組合「萬用收納籃+浴巾」、999元組合「創意桌板兩用摺疊購物車」。

▲▼「聖誕驚喜包」同樣在12月2日起開賣，集結「蠟筆小新、哆啦A夢」兩大IP。（圖／業者提供）

業者也特別規劃驚喜包抽獎活動，只要購買蠟筆小新款驚喜包，可抽5名「2萬點OPENPOINT點數富翁」；買哆啦A夢款，可抽5名「哆啦A夢財神金飾」市價破萬元。

7-11也在OPENPOINT APP推出「倒數月曆」，有野獸國聯名史迪奇、三眼怪，共2款，分別使用6點OPENPOINT+1390元、1490元就可獲得。

▲7-11也在OPENPOINT APP推出三眼怪、史迪奇「倒數月曆」。（圖／業者提供）

不論是購買福袋、倒數月曆、驚喜包，7-11都保證送市價超過5000元的跨品牌通路優惠券，購買「福袋」與「倒數月曆」，可獲得總價值超過1,450萬元的大獎抽獎券，大獎包含頭獎「保時捷Macan休旅車」，一次送出2台；貳獎為時尚金飾領導品牌鎮金店999.9純金金條10兩（1名）。

另外12月2日至12月8日連續7天，每日送出一名「100萬OPENPOINT點數富翁」，買越多、中獎機率越高。

●家樂福開賣第2波吉伊卡哇

家樂福於上月初販售爆紅IP「吉伊卡哇」玩偶，不到2周銷售一空，如今12月再度開賣第二波，推出6吋、12吋、16吋三種規格的吉伊卡哇絨毛玩偶，新一波玩偶為拿棒子武器的造型，再新增6款聯名文具、玩具組，全台家樂福量販店、線上購物同步開賣。吉伊卡哇在聖誕節想送禮、交換禮物、自己收藏，可把握這波，限量2400隻，售完為止。

▲▼家樂福開賣第二波吉伊卡哇玩偶，手上有拿武器。（圖／業者提供）

●全家集結3人氣周邊聖誕禮物

全家便利商店即日起集結線上線下，同步推出3人氣IP周邊集點換購，包括「飛天小女警」、「罐頭豬Lulu」、「三麗鷗」。其中「聖誕水晶球」、「絨毛聖誕樹」儀式感爆棚，一推出就受到粉絲矚目，APP全家行動購還推出「聖誕交換禮物」專區，精選超過500項商品供消費者挑選。

▼全家集結「飛天小女警」、「罐頭豬Lulu」、「三麗鷗」IP推出聖誕禮物。(圖／業者提供）