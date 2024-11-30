全家「飛天小女警」周邊超萌！三麗鷗聖誕樹、水晶球打造儀式感

▲全家集結「飛天小女警」、「罐頭豬Lulu」、「三麗鷗」IP推出居家周邊、聖誕禮物。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

搶攻聖誕商機，全家便利商店即日起集結線上線下，同步推出3人氣IP周邊集點換購，包括「飛天小女警」、「罐頭豬Lulu」、「三麗鷗」。其中「聖誕水晶球」、「絨毛聖誕樹」儀式感爆棚，一推出就受到粉絲矚目，APP全家行動購還推出「聖誕交換禮物」專區，精選超過500項商品供消費者挑選。

▲全家集結「飛天小女警」、「罐頭豬Lulu」、「三麗鷗」IP推出聖誕禮物。(圖／業者提供）

全家與「飛天小女警」合作推出3款生活居家好物，包含「胖把手馬克杯」，用100點加價249元就可獲得，以泡泡、花花、毛毛搭配莫蘭迪色系設計，結合可愛胖把手，連喝水都變得療癒有趣。

▲全家推出「飛天小女警」居家周邊。（圖／記者林育綾攝）

飛天小女警「絨毛手提袋」則採用柔軟彩虹絨毛材質，搭配飛天小女警精緻刺繡，是粉絲外出實用單品，100點加399元就可獲得。而「暖暖組合抱枕」抱起來親膚舒適，尺寸大小適中，無論是當靠枕、午休枕都剛好，100點加399元即可獲得。

▲▼飛天小女警「書本抱枕毯」超療癒。（圖／記者林育綾攝）



全家FamiPort預購同步推出「飛天小女警」和香港潮玩品牌TOYZEROPLUS的人氣角色「罐頭豬LuLu」系列商品，分別有「書本抱枕毯」和「造型存錢筒」。其中書本抱枕毯售價459元，有「飛天小女警」和「LULU豬兩款造型」，外觀像一本書，可當抱枕，裡頭則有毛毯。

▲罐頭豬LuLu造型存錢筒，聖誕節送禮或自用收藏都適合。（圖／記者林育綾攝）

罐頭豬LuLu造型存錢筒總高約18公分，售價699元；飛天小女警存錢筒約32~37公分高，共有花花、泡泡、毛毛3款造型，四肢與頭部皆可自由擺動，可隨心打造專屬姿勢，售價1999元，聖誕節送禮或自用收藏都適合。

全家實體店舖也同步推出肖像商品，讓聖誕氛圍再升級，即日起至明年1月7日，購買聖誕主題架指定商品任2件，即可加價149元入手「限量水晶球」，共有「飛天小女警、罐頭豬LuLu、蝙蝠俠」3款造型。

▲全家與三麗鷗合作，推出超萌絨毛吊飾，可作為聖誕樹吊飾，共9款人氣角色。（圖／記者林育綾攝）



此波還與三麗鷗合作，推出超萌絨毛吊飾，可作為聖誕樹吊飾，共9款人氣角色，包括：「美樂蒂、大耳狗、布丁狗、大寶、酷企鵝」等，單件89元，全家會員可享「兩件110元」優惠，每位角色都換上聖誕節專屬造型。

▲「聖誕樹絨毛置物盒」可當擺飾又能收納小物，實用又充滿節慶氛圍。(圖／業者提供）

同步推出「聖誕樹絨毛置物盒」，把三麗鷗吊飾掛在聖誕樹上作裝飾，就可當作聖誕樹，打開來還可以收納小物，可愛實用又充滿節慶氛圍，瞬間打造應景桌面擺設。喜歡三眼怪的粉絲也可把握台灣限定的「三眼怪聖誕公仔」，共有銀色閃粉、紅色閃粉、金色閃粉、夜光版4款，售價450元，也是桌上最吸睛的布置物。

▲還有多款聖誕水晶球。（圖／記者林育綾攝）



全家會員APP即日起更推出超值「聖誕好運線上刮刮樂」活動，只要線上支付500元購買刮刮卡，即可獲得500元全家紅利金、500點Fa點，還能再刮額外紅利金，有50元、99元、500元獎項，中獎率100%，保證回本，活動限量3萬份，售完為止。

●7-ELEVEN 聖誕商品

7-11自即日起起至12月31日推出「愛‧Sharing」主題專案架，指定零食、糖果「任選2件8折、3件77折」，還獨家推出7款人氣肖像水晶球，包括「Hello Kitty、蠟筆小新、KUROMI、航海王、小熊維尼、米奇、奇奇蒂蒂」，出直徑8到12公分的水晶球，其中兩款更為指針時鐘搭配七彩燈光，絢麗又兼具實用性。

▲7-11獨家推出7大人氣肖像水晶球，包括Hello Kitty、蠟筆小新、酷洛米、小熊維尼、米奇等。（圖／業者提供）



而Netflix熱播的韓國廚藝實境節目《黑白大廚》，其中的爆紅甜點「栗子提拉米蘇」近來在韓國便利商店商品化，如今7-ELEVEN 也打造台版的「栗子提拉米蘇杯」，將香濃栗子慕斯添加琥珀核桃粒，層次口感豐富。同步引進韓國超商狂銷千萬顆的「延世大學可可生乳包」，即日起至12月10日指定甜點搭配飲料可省20元。

▲7-11搶攻聖誕商機，推出全新烘焙甜點。（圖／業者提供）