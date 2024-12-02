美女陸生恭賀「中國台北隊」奪12強冠軍挨轟　盧秀燕說話了

▲盧秀燕今天回應議員質詢關於復旦女大學生到台中洲際參訪，卻脫口而出恭賀「中國台北」奪冠12強棒球賽說法。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

馬英九基金會邀請陸生參訪團來台昨（1）日參訪台中洲際棒球場，其中復旦大學女學生宋思瑤在受訪時恭賀「中國台北隊」獲得棒球世界12強冠軍，引發綠營不滿。對此，台中市長盧秀燕今天上午在市議會總質詢時回應，同意陸生參訪洲際棒球場的職權在陸委會、並非地方政府，「若中央至今沒表示什麼意見，基本上這件事就是中央事務，只是剛好來台中而已，地方政府不宜超越。」

▲復旦大學四年級女學生宋思瑤到訪台灣，受訪提到恭賀中國台北獲得12強冠軍，引發各界砲轟。（圖／記者白珈陽攝）



馬英九基金會邀請中國奧運桌球金牌名將馬龍、東京奧運10米氣步槍金牌楊倩等7所大學師生來台展開9天8夜的參訪活動。復旦大學大四女學生宋思瑤表示，她要代表師生訪問團向「中國台北隊」獲得世界冠軍表示祝賀，希望大陸和台灣同胞能一起為「祖國」在棒球領域一起努力。

民進黨市議員蔡耀頡今天在總質詢時要求盧秀燕回應，陸生「侵門踏戶」還大放厥詞的看法。盧秀燕指出，兩岸目前關係緊張，陸生團參訪的路徑經中央核准，「相信他們進來會講什麼話、有什麼樣的行為，中央一定有評估風險」，強調同意陸生參訪洲際棒球場的職權在陸委會、而非地方政府。