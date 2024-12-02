賴清德過境「美方最高禮遇接機」？　他拿馬英九對比：根本胡扯

▲總統賴清德出訪過境美國夏威夷。（圖／記者陶本和攝）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德11月30日出訪南太，過境美國夏威夷，由美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）登機歡迎外，夏威夷州長、檀香山市長都到機梯旁迎接。「涉外人士」稱這是美方歷年最高禮遇，不同於過去航廈入境模式。對此，前總統府發言人、前立委陳以信今（2日）表示，馬前總統過境美國兩次，都是AIT主席親自上機歡迎，地方級政要也在機梯旁歡迎，隨團人員直接上車離開，哪有經過航廈與通關？這位涉外人士為了吹捧台美關係，竟不惜公開扯謊！

陳以信表示，賴總統出訪過境夏威夷，夏威夷州長與檀香山市長在機旁接機，媒體報導涉外人士稱「這是美方首度在機邊接機，歡迎我國元首，不同於過去在航廈接機，這是歷年最高禮遇規格」。

陳以信批評，這段話根本就是胡扯，這位涉外人士為了吹捧台美關係，竟不惜公開對國人扯謊！

陳以信指出，自己擔任總統府發言人時，曾陪馬英九總統過境美國兩次，2015年7月的「久揚之旅」過境波士頓，飛機一落地，美國在台協會主席薄瑞光親自上飛機，兩位美國聯邦眾議員就在機梯旁守候歡迎，之後隨團人員直接上車揚長而去，哪有經過什麼航廈與通關？

陳以信再指，隔年3月的「久安之旅」過境休士頓，接機模式完全相同，都是AIT主席親自上機歡迎，數位聯邦級與地方級政要在機梯旁歡迎，隨團人員直接上車離開，連航廈都沒進去過。

陳以信直言，這就是他這輩子前兩次到美國的美好經驗！當時馬總統不會刻意吹捧美方禮遇，不像民進黨政府的涉外人士總愛自吹自擂，過去幾年過境美國都在航廈接機，反而讓台灣吃了委屈而不敢張揚。

而前總統府副秘書長、馬英九基金會執行長蕭旭岑也在此篇貼文留言，「以信兄讚，民進黨政府真是說謊慣了」！

▼前總統馬英九。（圖／記者李毓康攝）