快訊／賴清德夏威夷跟裴洛西通話20分鐘　就中國軍事威脅交換意見

▲總統賴清德過境夏威夷時與聯邦眾院榮譽議長裴洛西通話。（圖／總統府提供）

記者陶本和／夏威夷檀香山報導

總統賴清德出訪南太平洋友邦過境夏威夷，在當地時間1日上午，沒有安排公開行程，但留在下榻飯店透過電話、視訊等方式與美方政要互動。其中，賴清德跟前美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）有通話長達20分鐘，裴洛西在電話中讚揚台灣人民的勇氣，也跟賴清德就半導體產業、中國軍事威脅交換意見，氣氛溫馨融洽。

賴清德在夏威夷過境的第二天上午，沒有公開行程，但透過電話、視訊等方式，與美方各跨黨派政要互動。其中一位，賴清德是跟裴洛西透過電話互動；據轉述，裴洛西先是向賴清德的造訪表達歡迎，並再次恭賀他勝選，且預祝這趟到三個南太平洋友邦與過境關島時可以順利，也期許未來可以跟賴清德再互動。

據轉述，賴清德跟裴洛西就台美雙重課稅的問題進行討論，裴洛西表示，台灣在美國國會，是有跨黨派的支持，她了解要解決台美避免雙重課稅這件事情的重要性，希望能夠助台灣趕快完成立法。在台灣的重要性方面，裴洛西讚揚了台灣人民的勇氣，強調對於自由民主的承諾，以及經濟發展的成功，印太區域如果沒有台灣，對於區域安全和全球經濟帶來難以想像的後果。

裴洛西也提到台灣參與國際組織的問題，她承諾賴清德，會持續幫助台灣在國際上的各種組織參與，最後也聊到了她對台灣的印象，她說自己是80年代到過台灣，至今都有很好的印象，現在的台灣環境，跟半導體的供應鏈角色，是很令人驕傲的。

隨後，裴洛西跟賴清德也就半導體產業、中國軍事威脅交換意見，雙方談話大概長達20分鐘，由於是老朋友的關係，氣氛是非常溫馨融洽的。

▼總統賴清德與聯邦眾院榮譽議長裴洛西通話。（圖／總統府提供）





▼ 裴洛西。（圖／達志影像／美聯社）