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陸學者：美推「一個中國、兩個政權」　干預陸涉台政策

▲▼國旗,台灣國旗,中華民國國旗,青天白日滿地紅,美國國旗,中國國旗,五星旗,美中台,美國國旗。（圖／路透）

▲美中台關係。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

賴清德總統出訪安排過境夏威夷、關島，引發北京強烈不滿。大陸學者分析，美國現任政府希望在台海問題上留下「拜登議程」，為川普「立下規矩」，因此推動「一國兩政（一個中國、兩個政權）」，以便進一步干預大陸的涉台政策。

新加坡《聯合早報》引述南京大學國際關係學院執行院長朱鋒指出，儘管美國目前仍不支持台獨，但明顯對台灣政府的合法性升級支持，希望推動「一國兩政（一個中國、兩個政權）」，以便進一步干預大陸的涉台政策，並遏制北京武統台灣的合法性。

朱鋒分析，拜登國安外交團隊目前不僅顯得更冒進，也希望通過加強與賴清德政府的政治互動，通過軍售升高對台灣自由民主的支持，在「台灣問題」上留下「拜登議程」，造成既定事實為川普政府第二任期的台灣政策立下規矩。

新加坡國立大學東亞研究所高級研究員祁冬濤分析，前總統蔡英文曾過境紐約、舊金山，去年4月還在洛杉磯見過時任議長麥卡錫，美國因此不認為賴清德此次過境是很具挑釁性的行為。

祁冬濤指出，北京目前對賴清德的定性是「非常徹底、非常頑固的台獨分子」，並不斷提醒美國「不要把賴清德當成第二個蔡英文」。他研判，北京近期可能再次進行圍台軍演，強度不會過高，時間點可能在北京清華大學等七所大陸大學師生12月5日結束九天八夜訪台行程之後。

政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生研判，美國因無法讓賴清德過境本土，才在夏威夷鋪紅地毯迎接做補償，但AIT此次接機規格一如既往，不能算是大突破。

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