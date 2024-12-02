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拜登赦免愛兒引議！川普轟「濫用司法與誤判」　幫被捕粉絲討特赦

▲▼美國現任總統拜登與前總統川普。拜登,川普。（圖／CFP）

▲川普轟拜登赦免兒子的行為是「濫用司法與誤判」。（組圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

美國總統拜登宣布赦免兒子韓特的罪行，引發共和黨強烈反應，批評聲浪不斷。當選總統川普在自家社群平台Truth Social對拜登予以譴責，認為其行為是「濫用司法與誤判」，點名要拜登也赦免因國會山莊騷亂被捕者，而共和黨議員也指責拜登濫用職權，損害司法公正，並批評他在選前多次撒謊，最終選擇將家庭利益置於國家利益之上。

綜合美媒報導，白宮在當地12月1日發布聲明，宣布拜登在離任不到2個月前，正式簽署了韓特的赦免書。拜登指出，他對自己的決定感到掙扎，但他認為司法部對兒子的調查和起訴屬於「區別對待」，認為韓特因為自己是總統的兒子而成為目標，所以才決定赦免兒子，希望藉此「讓美國人民知道真相」。

聲明曝光後，川普的通訊聯絡主任蒂文張（Steven Cheung）率先做出回應，批評民主黨政府將司法系統武器化，用於政治目的，並表示川普將在重返白宮後致力於恢復正當程序。隨後，多位共和黨議員紛紛在社群媒體發聲。

佐治亞州眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）指責拜登是「騙子和偽君子」，強調他過去指控川普的行為如今成為自己的寫照。亞利桑那州眾議員畢格斯（Andy Biggs）則批評拜登是美國史上最腐敗的總統之一，而眾議院主席柯默（James Comer）也指責拜登未能對家庭的長期不當行為坦白，反而利用總統權力幫助兒子逃避責任。

部分評論者指出，美國民眾可能對一位父親為兒子出面表示同情，但對拜登先前在公共場合多次否認會赦免兒子的表態感到不滿。同時，民主黨內部也有反對聲音，科羅拉多州州長波利斯（Jared Polis）批評拜登將家庭置於國家之上，這可能為後任總統濫用職權開創不良先例，並損害拜登的政治遺產。

▲▼川普轟拜登赦免兒子的行為是「濫用司法與誤判」。（圖／翻攝自Truth Social）

▲川普點名要拜登也赦免「J-6人質」。（圖／翻攝自Truth Social）

即將在2025年1月就任第47任總統的川普也在自家社群平台Truth Social發文，「拜登對韓特的赦免是否包括已被監禁多年的J-6人質？這是對司法的濫用和誤判！」川普所謂的「J-6人質」是指那些在2021年1月6日因反對拜登上任，闖入國會山莊後被捕的川普支持者。上個月，司法部對多名被捕人士提出了新指控。法院此前曾強調這些暴動者不應被稱為人質，但川普對法院的決定置之不理。

快訊／推翻不干預司法承諾　拜登宣布「赦免兒子」擁槍逃稅罪

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