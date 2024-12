拜登赦免愛兒引議！川普轟「濫用司法與誤判」　幫被捕粉絲討特赦

▲川普轟拜登赦免兒子的行為是「濫用司法與誤判」。(組圖/VCG)

記者葉睿涵/編譯

美國總統拜登宣布赦免兒子韓特的罪行,引發共和黨強烈反應,批評聲浪不斷。當選總統川普在自家社群平台Truth Social對拜登予以譴責,認為其行為是「濫用司法與誤判」,點名要拜登也赦免因國會山莊騷亂被捕者,而共和黨議員也指責拜登濫用職權,損害司法公正,並批評他在選前多次撒謊,最終選擇將家庭利益置於國家利益之上。

綜合美媒報導,白宮在當地12月1日發布聲明,宣布拜登在離任不到2個月前,正式簽署了韓特的赦免書。拜登指出,他對自己的決定感到掙扎,但他認為司法部對兒子的調查和起訴屬於「區別對待」,認為韓特因為自己是總統的兒子而成為目標,所以才決定赦免兒子,希望藉此「讓美國人民知道真相」。

Statement from President Biden



“Today, I signed a pardon for my son Hunter…”



Full statement: https://t.co/InKuzm3vMF pic.twitter.com/vhxIjr1xIe