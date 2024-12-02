國旅第3季回溫「花蓮住房率達3成」　平均房價略降一晚2943元

▲花蓮旅館業第3季住房率恢復為2至3成，住客持續回升。（示意圖／花蓮潔西艾美渡假酒店提供）

記者蔡亞樺／台北報導

0403強震、颱風重創花東觀光產業，觀光署祭出振興住房補助，刺激國人旅遊，觀光署今日公布最新旅館業客房住用率，花蓮第2季住用率僅1成，第3季逐步恢復為2至3成；今年1到9月旅館業平均房價2943元，較去年同期降低，漲幅趨緩。

旅館業分為觀光旅館、旅館2大類型，觀光署指出，依台灣旅宿網統計，今年1至9月旅館業（觀光旅館及旅館）平均房價為2943元，較去年同期2973元，減少30元、減幅約1.01%，顯示旅宿業平均房價漲幅趨勢略為趨緩。

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客房住用率部分，今年1至9月旅館業為48.33%，較去年同期49.84%，減少1.51%、減幅約3.03%，整體客房住用率較去年同期小幅下降，觀光署推測主要受國境開放、匯差等因素影響國人旅遊目的地選擇所致。

▲花蓮、台東旅館業今年3月到9月客房住用率情形。（圖／觀光署提供）

觀光署表示，花蓮、台東旅館業客房住用率受0403地震、颱風、旅客信心不足影響，花蓮縣第2季客房住用率僅1成，第3季逐步恢復為2至3成；台東縣4到9月客房住用率為2成3至3成6，住客人次持續回流中。

為降低0403花蓮地震對旅宿業的影響，觀光署辦理「振興花蓮震後獎勵旅遊個別旅客住宿優惠活動」，國人於活動期間入住有參加本活動的花蓮合法旅宿，享有相關住宿優惠，直接向旅宿業者訂房，也可透過觀光署核定旅行社所營國內訂房平台訂房。

以各縣市統計觀之，觀光署表示，新竹縣、台南市、新北市、高雄市、澎湖縣及雲林縣旅館業今年第3季客房住用率，分別為58.68%、51.5%、50.35%、49.3%、37.58%及28.49%，均較去年同期成長，顯示藉由在地文化及美食、藝術音樂、演場會、運動賽事、花火節等活動辦理，促進旅客留宿。