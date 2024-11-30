導遊、領隊比疫前減少快6千人　觀光署明年報考3大變革

▲目前導遊及領隊超過5.6萬人，比疫情前2019年減少將近6千人。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

目前導遊及領隊超過5.6萬人，明年導遊、領隊人員評量將於12月10日至19日開放報名，第一階段於明年3月22至23日舉行，外語口試則安排同年5月24、25日，觀光署調整考試3大變革措施，包括新增領隊韓語科目、符合外語認定基準免筆試等。

據觀光署統計資料顯示，2023年旅行產業營業收入830.91億元，較疫情前2019年度營業收入818.99 億元，略增11.92 億元；截至今年7月底具有執業證且為合法效期內之導遊及領隊共5萬6395 人，較2019底6萬2104人減少5709人、減幅約1成，呈現有缺工的狀況。

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觀光署今年首度接手辦理導遊、領隊評量作業，6444人報考領隊、報名費收入670萬餘元，相比預算數僅占約28%，8879人報考領隊、報名費收入923萬餘元，佔預算數僅約32至33%左右，明顯減少。

觀光署對此說明，考訓分離改為考訓合一，比較無執業迫切需求的學生族群報名意願降低，以及受少子化等因素影響，今年實際報名人數減少。報名收入嚴重短絀，加上近年消費者物價、考試租用場地費等上漲，收支難以平衡，將調高報名費來增加收入。

明年導遊、領隊人員評量簡章最近也公告在觀光署網站，12月10日至19日開放報名，第一階段筆試將於明年3月22至23日舉行，全國分為北、中、南、東共4考區；外語導遊人員第二階段口試則於5月24至25日辦理。

為貼近觀光產業實務需求及提升辦考效益，觀光署調整明年評量測驗措施，包含新增外語領隊韓語科目；部分外語不另辦理評量，採檢定方式作為語言能力認定基準，包括外語導遊(法語、德語、西班牙語、泰語、印尼語、義大利語)及外語領隊(法語、德語、西班牙語) ；符合觀光署訂定外國語能力的認定基準，其筆試得予申請免測。

觀光署表示，今年起導遊、領隊人員評量採「通用制」及「專用制」雙軌併行。國人、外國人及陸籍配偶凡具有高中（職）畢業以上均可報名參加評量，其中「通用制」評量方式將比照考選部考試內容辦理。

觀光署進一步表示，在「專用制」之外語導遊及領隊人員（英語除外）評量部分，須由綜合及甲種旅行社推薦現職，且達2年年資以上之從業人員報名評量，僅得接待其推薦旅行社承接的團體，離開原推薦旅行社，執業證即失效。