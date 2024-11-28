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全聯X魷魚遊戲聯名！全台門市化身賽場　7萬件商品「0元免費送」

▲▼全聯攜手Netflix 人氣韓劇《魷魚遊戲》第二季，打造「全聯經濟魷戲」在12月6日全台開跑，除了推出一系列聯名商品，還有全台賣場變身賽場，祭出熱銷品「免費贈條碼」。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯攜手Netflix 人氣韓劇《魷魚遊戲》第二季，打造「全聯經濟魷戲」在12月6日全台開跑，還推出一系列獨家授權商品。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

全聯攜手Netflix 人氣韓劇《魷魚遊戲》第二季，打造「全聯經濟魷戲」在12月6日全台開跑！除了推出一系列聯名商品，生活用品、泡麵、零嘴、麵包甜點都有；全台1200間門市也將化身為遊戲賽場，APP也推出4款小遊戲，集結超過百大品牌祭出熱銷品「免費贈條碼」，過關就可獲得，多達7萬件商品免費送。

▲▼全聯攜手Netflix 人氣韓劇《魷魚遊戲》第二季，打造「全聯經濟魷戲」在12月6日全台開跑，除了推出一系列聯名商品，還有全台賣場變身賽場，祭出熱銷品「免費贈條碼」。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯攜手Netflix 人氣韓劇《魷魚遊戲》第二季，打造「全聯經濟魷戲」。（圖／記者林育綾攝）

●門市變身「魷魚遊戲賽場」7萬商品免費送

全聯12月6日起至明年1月16日，全台門市化身《魷魚遊戲》賽場，只要使用PX PAY或全支付，在全台1200間全聯門市貨架區，掃描「魷戲QR Code」玩遊戲，過關就有機會抽「0元商品優惠碼」，共有百大品牌響應，超過70萬個獎項，多達7萬件商品免費送。全聯、大潤發會員使用優惠碼購物，還能再抽市價190萬的「VOLVO純店休旅車」（2名）。

全聯門市結帳區上方PX TV不定期快閃出現「魷戲QR Code」，開啟全支付掃碼即可開始遊戲，過關抽總價值百萬魷點（1魷點=1全點）、全支付精選通路優惠等好禮。打開全支付APP點選「金豬魷你接」活動就能玩，過關抽好禮外，分享IG再加碼抽萬元點數。

▲▼全聯攜手Netflix 人氣韓劇《魷魚遊戲》第二季，打造「全聯經濟魷戲」在12月6日全台開跑，除了推出一系列聯名商品，還有全台賣場變身賽場，祭出熱銷品「免費贈條碼」。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯X《魷魚遊戲》聯名商品。（圖／記者林育綾攝）

●「全聯X魷魚遊戲」聯名獨家商品

全聯此波也推出《魷魚遊戲》獨家授權商品，超過50款，從生鮮、乾貨、甜點蛋糕麵包等都有！12月7日至12月29日還祭出「周末滿額增」，凡在全聯消費單筆滿1000元，就送《魷魚遊戲》多層資料夾1個，市價120元。大潤發單筆消費2000元就送2個資料夾，共推出4款式，每周釋出1款。

▲▼全聯攜手Netflix 人氣韓劇《魷魚遊戲》第二季，打造「全聯經濟魷戲」在12月6日全台開跑，除了推出一系列聯名商品，還有全台賣場變身賽場，祭出熱銷品「免費贈條碼」。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯、大潤發消費滿額就送「魷魚遊戲資料夾」。（圖／記者林育綾攝）

同步有全店積分樂活動，12月6日至明年2月2日，全聯會員消費單筆滿100元獲得1積分，使用6積分或在大潤發消費單筆600元，即可加價換購《魷魚遊戲》聯名商品，包括：馬克杯、碗盤組、雨傘、後背包、絨毛玩偶等，其中爆紅的「英熙娃娃」預計吸引粉絲矚目，7款實用又療癒的獨家授權小物，最低15折入手。

▲▼全聯攜手Netflix 人氣韓劇《魷魚遊戲》第二季，打造「全聯經濟魷戲」在12月6日全台開跑，除了推出一系列聯名商品，還有全台賣場變身賽場，祭出熱銷品「免費贈條碼」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼多款商品都換成「魷魚遊戲」獨家包裝。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全聯攜手Netflix 人氣韓劇《魷魚遊戲》第二季，打造「全聯經濟魷戲」在12月6日全台開跑，除了推出一系列聯名商品，還有全台賣場變身賽場，祭出熱銷品「免費贈條碼」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全聯攜手Netflix 人氣韓劇《魷魚遊戲》第二季，打造「全聯經濟魷戲」在12月6日全台開跑，除了推出一系列聯名商品，還有全台賣場變身賽場，祭出熱銷品「免費贈條碼」。（圖／記者林育綾攝）

▲生活用品像是漱口水、衛生紙、氣泡水、泡麵等都有獨家包裝。（圖／記者林育綾攝）

●《魷魚遊戲》聯名We Sweet推7款巧克力甜點

全聯甜點品牌We Sweet 聯名《魷魚遊戲》，推出全新醇黑大人系巧克力甜點，外包裝通通換上《魷魚遊戲》經典桃紅色系，搭配面具士兵等增添神秘感，品項包括：巧克力長條蛋糕、威士忌巧克力蛋糕、巧克力布蕾盒、巧克力三重奏、巧克利重乳酪、巧克力塔、巧克力櫻桃雲朵燒，原料皆使用「可可追溯計畫」巧克力製作，12月6日起至明年1月2日開賣，售價45元至159元。

▲▼全聯攜手Netflix 人氣韓劇《魷魚遊戲》第二季，打造「全聯經濟魷戲」在12月6日全台開跑，除了推出一系列聯名商品，還有全台賣場變身賽場，祭出熱銷品「免費贈條碼」。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯甜點品牌We Sweet 聯名《魷魚遊戲》，推出全新醇黑大人系巧克力甜點。（圖／記者林育綾攝）

●小遊戲吸年輕客拼PX PAY、全支付會員數

全聯總經理蔡篤昌提到，此次跟Netflix的合作可說是一拍即合，由於Netflix在全球各國都跟指標企業合作，看準全聯過去各種行銷廣告都十分有創意，很快就洽談細節。

只要使用PX Pay或全支付於全聯門市貨架區掃描「魷戲QR Code」，或從PX Pay首頁直接進入「專屬魷戲館」，4款小遊戲任玩，過關就能拿優惠券！

小遊戲包括「椪碰運氣」復刻《魷魚遊戲》第1季經典遊戲，玩家在60秒內描出椪糖上的形狀，考驗手指靈活精準度。「記憶魷新」限時1分鐘翻出成對卡牌就能過關。「地洞魷擊戰」點擊人類玩家加1分，打到福利熊扣1分，1分鐘獲得40分即贏得遊戲，考驗眼力、反應力。「魷魚一百刀」點擊魷魚切1刀，40秒內切滿100刀即過關，挑戰瞬間手速。

蔡篤昌分享，推出APP小遊戲並和《魷魚遊戲》合作，都是希望吸引更多年輕客群，目前PXPay下載量多達1千多萬，全聯門市使用非現金付款也多達60%。而全支付目前下載會員為508萬，每個月活躍會員8成。他期望把全支付會員數拱上電子支付第一名，目前街口支付約650萬左右會員。

●7-11推出《魷魚遊戲2》4款限量商品

7-ELEVEN也搶攻《魷魚遊戲2》12月26日起追劇熱潮，推出4款周邊商品，將於12月11日上午11點起限量預購。

▲▼7-ELEVEN也搶攻《魷魚遊戲2》追劇熱潮，推出4款周邊商品，將於12月11日上午11點起限量預購。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN也搶攻《魷魚遊戲2》追劇熱潮，推出4款周邊商品。（圖／業者提供）

包括劇中爆紅的機器人娃娃「限量英熙娃娃存錢筒」，近50公分高的立體造型，可自由變換姿勢，不只能當公仔收藏，同時兼具投幣孔，可當存錢筒使用。

另一款「限量驚喜挑戰遊戲桶」則是還原木頭人遊戲場景，配件包含號碼牌、Q版英熙娃娃變成派對道具，讓聚會遊玩充滿驚喜。

▼「限量驚喜挑戰遊戲桶」還原木頭人遊戲場景，適合聚會、派對。（圖／業者提供）

▲▼7-ELEVEN也搶攻《魷魚遊戲2》追劇熱潮，推出4款周邊商品，將於12月11日上午11點起限量預購。（圖／業者提供）

▲▼7-ELEVEN也搶攻《魷魚遊戲2》追劇熱潮，推出4款周邊商品，將於12月11日上午11點起限量預購。（圖／業者提供）

▲▼「限量遊戲管理員雨衣」、「士兵暖手枕」。（圖／業者提供）

▲▼7-ELEVEN也搶攻《魷魚遊戲2》追劇熱潮，推出4款周邊商品，將於12月11日上午11點起限量預購。（圖／業者提供）

還有「限量遊戲管理員雨衣」，管理員雨衣還附贈經典款面具，下雨天也能有型。貫穿全劇的遊戲士兵則是結合冬天節令感，推出「限量24吋士兵暖手枕」可將手放入臉頰兩側，邊追劇邊保暖。

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