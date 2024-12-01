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交換禮物1000究竟要送什麼　全場「推1物」喊：絕對不會錯

▲▼禮物,交換禮物,聖誕節。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

▲交換禮物1000究竟要買啥，全場推1物喊「絕對不會錯」。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

網搜小組／趙蔡州報導

不少人會在聖誕節和朋友或是同事玩交換禮物，有一名男網友救助說，他的公司即將舉辦交換禮物，並規定了禮物價值要在1000元左右，由於同事多為20至30歲女生，讓他實在不知道要送什麼，希望無所不能的網友能幫忙推薦，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在批踢踢表示，他的公司最近要舉辦交換禮物活動，並規定禮物價值要大約1000元，由於同事多為20至30歲女生，他考慮了5個禮物，包含氣泡水機、迷你冰箱、音樂拳擊機、轉印指甲彩繪組、感應垃圾桶等，就再也想不到要送什麼了，「大家覺得哪個接受度最高，或有其他更好的選擇可以推薦嗎？」

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貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「我覺得有味道的東西都不要送，除非你確定人家就是喜歡那個味道」、「交換禮物價格不高，不要選這種非純粹消耗品」、「老實說，你想到的5個都不怎麼樣，可以吃吃喝喝，甚至甜點都好過這些」、「護手霜感覺很多人不想要，但個人覺得很實用，收到會開心」。

而多數人都推薦，「1000元郵政禮券絕對不會錯」、「餐券很實用，收到的人一定開心」、「7-ELEVEn商品卡超方便」、「電影票、餐券之類的東西比較實用」、「1000元也買不到多好的奢侈品，乾脆送消耗品比較好，像是各種禮券或高檔禮盒」。

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