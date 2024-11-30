黑五沒買夠！好市多推「網購星期一」連7天接力　優惠碼現折880元

▲好市多在黑五購物節後，接力推出「超級網購星期一」連續7天登場。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

好市多COSTCO 黑色購物節（黑五購物節）檔期即將在12月1日結束，不過今（30）日公布，將推出超級網購星期一(Cyber Monday) 接檔，從12月2日至12月8日，一連7天推出優惠，全站200多件商品超殺價，包括大容量的「惠而浦除濕機」萬元有找，會員消費滿萬元，結帳時輸入優惠碼「24cyber」還能再省880元。

好市多針對網路購物推出「超級網購星期一」(Cyber Monday)檔期，多達200多品項，12月2日至12月8日限時7天開搶，包括節慶商品2米高LED聖誕樹折價2550元、1.88克拉鑽石耳環折價24,000元，耶誕節想在家火鍋聚餐也推薦「日本製岩谷迷你卡式爐」下單送到家還不到800元。

想趁機買家電除舊佈新，也有惠而浦除濕機萬元有找，在家追劇推薦「SHARP 50吋4K顯示器」只要13,999元，想升級大尺寸的還有PHILIPS 75吋Mini LED顯示器，降價到5萬有找。部分與大型商品，還享基本安裝服務。

12月2日當天，會員線上消費滿1萬元，結帳時輸入優惠碼「24cyber」還立刻現折880元，此外還享原就有的Costco線上購物3%回饋無上限優惠。Costco富邦聯名卡也推出豐富的店外消費優惠，優惠高達5%以上，包含台鐵/高鐵、外送平台、餐飲優惠等，店外消費也有1%回饋無上限。

●全聯APP玩遊戲抽「0元商品優惠碼」

全聯近來力拼PX Pay、全支付會員數，特別攜手Netflix合作，以韓劇《魷魚遊戲》第2季為主題，打造「全聯經濟魷戲」12月6日在全台開跑，全台1200間門市化身為遊戲賽場，PX Pay、全支付APP也推出4款小遊戲。

▲全聯攜手Netflix 人氣韓劇《魷魚遊戲》第二季，打造「全聯經濟魷戲」在12月6日全台開跑，還推出一系列獨家授權商品。（圖／記者林育綾攝）

只要使用PX PAY或全支付，在全台1200間全聯門市貨架區掃描「魷戲QR Code」玩遊戲，或從PX Pay首頁直接進入「專屬魷戲館」，4款小遊戲任玩，過關就能拿優惠券，包括「0元商品優惠碼」，共有百大品牌響應，超過70萬個獎項，多達7萬件商品免費送。全聯、大潤發會員使用優惠碼購物，還能再抽市價190萬的「VOLVO純電休旅車」（2名）。

▲多款商品也換成「魷魚遊戲」獨家包裝。（圖／記者林育綾攝）

全聯此波也推出《魷魚遊戲》獨家授權商品，超過50款，從生鮮、乾貨、甜點蛋糕麵包、生活用品都有！12月7日至12月29日還祭出「周末滿額增」，凡在全聯消費單筆滿1000元，就送《魷魚遊戲》多層資料夾1個，市價120元。大潤發單筆消費2000元就送2個資料夾，共推出4款式，每周釋出1款。

▲全聯、大潤發消費滿額就送「魷魚遊戲資料夾」。（圖／記者林育綾攝）