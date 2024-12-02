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有殺傷力！陸製「微型槍砲」開炸嚇飛雞　7買家網購遭送辦

記者許權毅／台中報導

聖誕節交換禮物將至，可別買這款禮物，小心觸法！台中警方11月下旬追查網路出現的一款「懷舊手工大砲」，能放入鞭炮後朝固定方向射擊，經查該款大砲來自中國大陸，本次查獲7名買家購入，因大砲有殺傷力，買家全都違反槍砲法，被逮捕送辦。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲該款大砲具有殺傷力，只要投入鞭炮可朝固定方向攻擊。（圖／記者許權毅翻攝）

經查，知名購物商城有民眾販售「童年回憶、迷你迫擊砲」，商品約30至40公分大，有一根長長管子能夠放入鞭炮，下頭還有2顆輪子能夠移動，整體外觀就像簡易版大砲。

▲▼殺傷力玩具！手工大砲開炸嚇死雞　7買家入手送辦。（圖／記者許權毅翻攝）

▲賣家秀出照片影片介紹大砲，主打懷舊風，但商品具有殺傷力。（圖／記者許權毅翻攝）

賣家還拍攝影片，將鞭炮放入砲管後，對準距離約10公尺外的黑雞，鞭炮炸出後，嚇得雞隻飛起。賣家稱，該款大砲能當擺飾，還是純手工製作，一台售價2千至3千左右，吸引不少喜愛懷舊風的買家上門。

第二警分局追查，發現該款「微型槍砲」來自中國大陸，經積極蒐證，確定都是具有殺傷力的武器，其金屬結構與機能，屬於「非制式槍砲」管制範圍，違法事證明確。

▲▼殺傷力玩具！手工大砲開炸嚇死雞　7買家入手送辦。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼警方逮捕7名台灣買家，為年齡均落在40至60多歲左右的男性。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼殺傷力玩具！手工大砲開炸嚇死雞　7買家入手送辦。（圖／記者許權毅翻攝）

全案經警方追查，逮捕54歲王男、49歲徐男、49歲劉男、54歲黃男、40歲李男、63歲莊男以及57歲羅男，總計7名買家，全數依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送地檢署偵辦，賣家則持續追查中。

警方表示，持有非制式槍砲，可處5年以上有期徒刑，刑責嚴重，除持續加強查緝外，並協請刑事局通報國內各大網路賣場，下架相關商品，禁止刊登販售，同時函請財政部關務署加強海關查驗，避免進口；在此，也提醒民眾切勿購買持有，以免誤法。

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