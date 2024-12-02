北韓提供俄軍100套火箭系統　協助攻擊烏克蘭城市「轟成火海」

▲金正恩監督改良版240毫米多管火箭砲試射。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）透過海上與鐵路運輸向俄國提供各種導彈、火砲等武器，以填補俄軍自從2022年2月侵略烏克蘭以來空蕩蕩的軍火庫。美媒指出，俄羅斯已經從北韓引進最新款240mm多管火箭砲（放射砲）等100套主力火砲系統，其中包括M1991多管火箭砲、M1989自走榴彈砲，射程最遠可達60公里。

根據美媒《富比士》，俄羅斯總統普丁於2022年2月針對烏克蘭發起「特殊軍事行動」，俄軍深入烏克蘭領土，當時俄軍的軍火庫存放1000多量火箭發射器，是世界上最大的戰術火箭部隊之一，然而在長達33個月的艱困戰鬥中，俄軍在烏克蘭的侵略行動上損失至少400輛火箭發射器。

儘管克里姆林宮決定取出存放數十年的舊型火箭發射器，但還是無法回收足夠的量，來彌補火箭發射器在戰場上的損失，且火箭生產商的股市也在走低。於是，對於莫斯科而言，便相當需要平壤當局所提供的導彈與彈藥支援。

▲金正恩視察240mm新型多管火箭砲射擊實驗。（圖／路透）

烏克蘭戰略傳播與資訊安全中心（CSCIS）主任柯瓦連科（Oleksandr Kovalenko）中尉透露，其實北韓已經向俄羅斯捐贈了100套火箭系統，包括M1989自走榴彈砲與M1991火箭發射器。

首先是M1991火箭發射器。該多管火箭砲系統能夠裝填85公斤重、口徑240mm的火箭彈，其最遠射程能夠達到60公里，幾乎超越了目前烏軍所擁有的火砲系統，只有烏軍從美國所獲得的海馬斯（HIMARS）多管火箭砲系統是能夠與北韓火砲抗衡的例外。

報導指出，北韓軍隊將M1991火箭發射器隱藏在南北韓之間軍事緩衝區的山間堡壘，戰爭爆發時可以轟炸南韓的首都首爾，首爾距離軍事緩衝區不到60公里，就連華府智庫戰略與國際研究中心都曾分析，M1991是北韓將南韓與首爾置於危險中的關鍵手段，維持平壤的威懾態勢。

▲金正恩視察240mm新型多管火箭砲射擊實驗，威脅將首爾轟成火海。（圖／路透）

至於M1989自走榴彈砲，其砲彈重量為45公斤、口徑170mm，射程最遠可達40公里以上。一旦俄軍使用M1989自走榴彈砲，可以砲擊烏軍陣地，同時能夠攻擊烏軍的自走砲與火箭發射器，且也可以用於砲擊距離俄烏邊境僅40公里的烏克蘭第二大城哈爾科夫。

另外，北韓先前已陸續提供俄羅斯數百萬枚砲彈、數十枚KN-23彈道飛彈，同時派遣1萬人以上的精銳部隊赴俄，協助俄軍反擊並奪回烏軍所占領庫斯克州250平方英里（647.5平方公里）的土地。