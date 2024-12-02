南韓國道14輛車「連環衝撞」！打滑失控衝撞分隔島　貨車駕駛慘死

▲南韓京畿道安城市17號國道發生嚴重的連環車禍。（圖／京畿道消防災難本部）

記者羅翊宬／編譯

南韓首都圈11月底降下「破紀錄」暴雪，累計積雪深度超過40公分，在降雪趨緩後連帶引發交通事故。今（2）日上午在京畿道安城市的17號國道上，因為路面結冰與山區起霧等影響，造成14輛車「連環追撞」，導致1人死亡、5人輕傷。

根據《韓聯社》，南韓京畿道安城市竹山面斗橋里附近的17號國道（規模相當於我國的省道，非高速公路）上，於2日上午6時（台灣時間上午5時），發生多達14輛車連環衝撞的事故，重達1噸的貨車因為道路結冰濕滑而撞及中央分隔島，並衝撞隔壁車道的3.5噸重貨車，後方12輛車因來不及剎車而連環衝撞。

此次車禍，導致3.5噸重貨車上的60多歲男性駕駛當場身亡，其他5人則是因腰部、腿部受傷而送醫治療。

肇事駕駛向警方解釋，「車在結冰的道路上失控打滑！」

警方則表示，此次連環車禍並非酒駕引起，肇事原因其實與路面結冰和濃霧有關，導致駕駛視線被遮蔽，而當初媒體對外報導時一度稱「18輛車連環衝撞」，但經過最終釐清後，確認受影響的車輛違14輛，包括貨車、轎車、休旅車。

警方將調閱行車紀錄器，釐清更詳細的事故原因。