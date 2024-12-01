烏克蘭軍摧毀北韓飛彈「火鳥-4」　震撼影片曝光！

Ukraine's Third Assault Brigade has destroyed a North Korean Bulsae-4 missile system in Kharkiv Oblast.



The brigade shared video of the strike against this long-range anti-tank system, adding to growing evidence of NK military hardware in Russian hands. 1/2 pic.twitter.com/SiiRAXEniq — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) November 30, 2024

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）不僅透過海上與鐵路運輸向俄國提供各種導彈、火砲等武器，更向俄國派遣超過1萬人的精銳部隊。在此之際，烏克蘭突擊部隊在哈爾科夫州摧毀了北韓提供給俄軍的反戰車飛彈「火鳥-4」，更進一步證實俄軍掌握北韓所生產的武器。

根據烏克蘭媒體《Euromaidan Press》，烏克蘭第三突擊旅11月30日在哈爾科夫州，摧毀了北韓所生產的反戰車飛彈系統「火鳥-4」（Bulsae-4），部隊透過社群平台Telegram發文聲稱，「我們的飛行員轟炸了建築物內的敵人，並對用於偽裝的避難所進行聯合打擊，將占領者（指俄軍）轟出他們的藏身之處。」

烏克蘭第三突擊旅所轄的無人機部隊，還在戰鬥行動中摧毀了俄軍的車輛，包括一輛烏拉爾卡車、一輛隱藏的卡瑪茲。

報導指出，北韓所生產的反戰車飛彈「火鳥-4」系統，估計其射程為10到25公里，此次烏軍摧毀北韓生產的武器，證實俄軍在烏克蘭佈署北韓所生產的先進反戰車武器。烏克蘭軍事網站《Militarnyi》今年7月首度透過報導證實，俄軍正在使用來自北韓的火鳥-4反戰車飛彈系統，證實北韓提供俄軍彈道飛彈與彈藥。

▲北韓曾於2020年雙十黨慶閱兵儀式對外公開反戰車飛彈系統「火鳥-4」。（圖／翻攝自勞動新聞）

根據《韓聯社》，南韓國防部長金龍顯11月28日，曾在國會國防委員會上透露，已經接獲來自俄烏戰場上的諜報，內容指稱北韓軍隊被分散編至俄軍部隊內，平均每一個連的俄軍，能夠分配一個排的北韓士兵，認為北韓軍隊赴俄，無疑只能充當為俄軍阻擋烏軍砲火的砲灰。

金龍顯表示，「也就是說，俄軍仍主導戰爭走向。從俄軍連長的立場來看，一定會將北韓部隊（排）派往最危險且最艱困的戰地。所以『砲灰』的形容是正確的。」

據悉，北約組織（NATO）已經證實北韓部隊赴俄作戰，並指出這些北韓部隊配備了迫擊砲、步槍、機槍等標準步兵武器。