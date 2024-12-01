「要正義、反迫害」　台南數百小草集結遊行挺柯P

▲民眾黨台南市黨部挺柯P，號召數百名小草手持抗議標語從台南火車站，一路遊行至台灣文學館，沿路高喊綠色迫害，執政無能，吸引不少路過民眾支持比讚。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

民眾黨主席柯文哲因京華城容積案遭押，但檢調經過數月偵查仍無法取得實質證據，早被質疑是押人取供，1日下午民眾黨台南市黨部，號召數百名小草手持抗議標語從台南火車站，一路遊行至台灣文學館，沿路高喊綠色迫害，執政無能，吸引不少路過民眾支持比讚。

現場除民眾黨台南黨部主委林乃立、主任江明宗帶頭抗議外，「柳營門面反儲電自救會」會長洪潮龍也加入遊行行列，民眾黨戰將「超硬哥」林昭印更特地南下支持，連挺柯直播主陳清茂也現身力挺，與數百名小草在賴清德總統本命區台南，高喊民進黨政府弊案連連司法不公，力挺柯文哲清白。

林乃立指出，這些年台南人目擊了太多令人痛心的事件，陸續發生「女大生遭擄棄屍案」、「88槍擊案」、「雙警遭殺殉職案」、「漁會理事長林士傑被槍殺案」等重大案件，也經歷了虐童案、爐渣案、與儲能廠選址不當的風波，甚至最近的台鹽光電弊案，處處傷害人民生活，更挑戰司法公正性。

林乃立認為，政府每一次推卸責任、掩蓋真相，都是對國家的傷害，為了讓司法回歸公正透明，捍衛台南的尊嚴，台南市黨部特別發起此次遊行，希望結合社會力量，要求政府正視民眾的訴求，聽見人民的聲音。

江明宗則說，台南議長賄選案有金流、有對價關係竟然全都無罪，柯文哲羈押88 天只為了押人取供，司法威信蕩然無存，司法正義就是要拒絕「綠能你不能，除了要求釋放柯文哲，更要再次要求民進黨司法改革別再跳票！」

林昭印痛批民進黨，整個國家早就亂了套，有民進黨撐腰庇佑，黑的都能說成白的，沒罪也要抹到有罪，而真正有罪的人，卻高高舉起，輕輕放下，就像最近勞動部霸凌基層的高官謝宜容害死一條人命，卻假哭、假道歉，完全不見反省，根本就是有顏色沒是非。