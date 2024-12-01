台南東區民宅屋主外出　家裡煮食不慎引起火災

▲台南市東區裕豐街發生火災，隨後迅速調度東門、後甲、南門、崇善等消防分隊等8車15人前往搶救，消防人員破門發現係煮食不慎引起火災。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局119勤指中心接獲報案，1日上午10時25分許，東區裕豐街發生火災，隨後迅速調度東門、後甲、南門、崇善等消防分隊等8車15人搶救，消防人員破門發現係煮食不慎引起火災。





消防人員到達現場後，迅速趕緊破壞門鎖進入。經過勘查，火源為煮食過程中的意外，引起巨大濃煙，消防隊員及時入室並關閉爐火，也引起附近居民矚目，所幸未釀出重大災害。所幸此次火災未造成任何人員或財產損失。東門消防分隊人員隨即向屋主及周邊居民宣導安裝住宅用火災警報器的重要性，以提高未來火災發生時的警示效果和安全保障。



東門分隊小隊長李修齊呼籲，烹煮食物要「人離火熄」，選擇具有「熄火安全裝置」及「溫度感知裝置」爐具，並定期清洗排油煙機內部油垢。以及選用有過載自動斷電功能之延長線、易生高熱之電器用品周圍不可放置易燃物品。

消防局局長李明峯強調，火災發生後，除了及時滅火應變外，預防和提高火災安全意識同樣重要。此次事件提醒市民，在日常生活中應提高火災安全防範意識，安裝並定期檢查住宅用火災警報器，以保障家人生命財產安全。消防局將持續加強火災安全宣導，並致力於提升應急處置能力，保護市民的生命財產安全。