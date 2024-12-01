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快訊／台南透天厝火警「2F火舌竄出」　民眾困3樓！警消馳援

記者林東良、莊智勝／台南報導

台南市北區文成一路巷內一處民宅今(1日)下午2時15分許傳出火警，警消立即出動17車、26人前往搶救，初步了解，現場為一棟4層樓建物，2樓有火煙傳出，警消立即佈線灌救，期間3樓一度傳出有人受困，幸火勢控制後，警消成功接觸受困民眾，並引導至安全區域，無生命危險。這起火警於2時28分控制、2時35分撲滅，初估燃燒客廳家具、電器雜物，面積約20平方公尺，詳細起火原因尚待進一步釐清。

▲▼台南北區文成一路巷內民宅傳出火警。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南北區文成一路巷內民宅傳出火警。（圖／記者林東良翻攝）

▲▼台南北區文成一路巷內民宅傳出火警。（圖／記者林東良翻攝）

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