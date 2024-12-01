台南做工行善團愛心不停歇　歲末修繕第276、277戶修繕案完工

▲台南市勞工局結合工會志工組成的做工行善團，歲末年終前利用假日趕往柳營、安南為獨居長者與弱勢家庭進行房屋修繕，1日完成第276戶與第277戶。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局結合工會志工組成的做工行善團，歲末年終前利用假日趕往柳營、安南為獨居長者與弱勢家庭進行房屋修繕，並透過關懷行動點燃希望之光照亮南市每個角落，實現市長黃偉哲『希望家園』的施政願景。

勞工局與做工行善團週週修繕不停歇，1日完成第276戶與第277戶，每1戶修繕案只為了給有需要的弱勢案家有個平安的居所。林俊憲立委服務團隊、柳營區長顏文穗也帶飲品至現場慰勞，大台南總工會鄭山林理事長、陳美靜、黃福賢副理事長、沈坤海監召與其理監事、沈暄晨秘書長等幹部也一起到場關懷。





劉姓屋主高齡已71歲、獨居，具有中低收老人的身分，其所居住的房屋因屋齡老舊，隨時有坍塌的危險，經過志工團隊1個多月的接力修繕，從一開始的拆除、鐵皮搭建、安裝化糞池、木工裝潢、磁磚黏貼、牆壁粉刷及門片安裝，並於今日由電氣志工進行電燈及衞浴、廚具安裝。志協志工曹至清贈送電扇及吹風機、南天有線電視股份有限公司熱心公益，免費提供案家有線電視線路安裝及使用、明義玻璃工程股份有限公司黃明義總經理提供神桌玻璃、佳和實業股份有限公司企業工會捐助布料，由大台南總工會辦理的服裝打版設計與縫製班學員製作窗簾送給案家，修繕志工齊心協力為案主打造出一個溫暖又舒適的家，讓案主今年的冬天不再那麼寒冷。





居住安南區吳姓屋主的房屋原以磚瓦建造，經過多年風吹雨淋導致老舊破損，尤其殘破的屋瓦，每逢下雨不僅漏水且有坍塌的危險。做工行善團接獲消息，除了趕緊安排會勘，並自10月先由油漆工會打頭陣固定石棉瓦的支架，在1個多月的修繕期間，經由泥水工會、電氣工會、電子機械加工工會、鋁製品工會與木工工會分別進行屋瓦拆除與清運、重新配置電線電燈與安裝廚具、搭建鐵厝屋頂、安裝鋁門窗、屋內隔間與裝潢。1日油漆工會再度進場對房屋內外油漆美化，將老屋重新打造成一間美麗新房。另外感謝台南市服飾設計職業工會龔秀賢理事長等人準備橘子慰勞修繕志工，並捐贈大抱枕讓案主一家三代感受社會帶來的溫暖與生活環境的改善。

1日台南市勞工志願服務協會的志工夥伴們一早也到官田區隆田陸橋下的二手家具倉庫，展開愛心行動。志工們仔細地將各界捐贈的二手家具與桌椅進行整理、清潔並加以封膜。透過志工們的巧手，原本不起眼的二手家具煥然一新，展現出「惜物愛物」的精神。不僅減少浪費，更讓這些家具成為弱勢家庭溫暖生活的一部分。





勞工局長王鑫基表示，感謝志工願意奉獻自己專業及時間，攜手為弱勢家庭修繕房屋，今日團隊中更有不少家庭志工一同行善，電氣工會父子檔(張世明與張廷宇)，夫妻檔（劉忠義與黃麗卿)；油漆工會夫妻檔(薛志強與李美瑩、鍾得道與羅月秀、王棋瑞與龍亮均)、姊弟檔(李美芬、李美瑩、李建達)；志願服務協會夫妻檔(林文一與陳家蓁、歐陽輝安與梁美淑、梁志男與林佳香、曹至清與陳雪惠、陳來發與苑秀芳、陳明光與陳淑容、黃吉利與吳秋美、李俊平與陳美華)。

台南市餐飲業職業工會劉檄穆理事長也贈送涼被、餐具及連結總祿境平安米給今日完工的兩戶修繕案家。此外，台南市電氣業職業工會愛心慈善會同日於安南區、善化區及永康區的區公所舉辦愛心物資發放活動，為當地弱勢家庭送上冬日的溫暖與祝福。活動中，每戶家庭獲贈紅包1500元與白米1包，總計協助了150戶弱勢家庭。

這次活動由杜文寶理事長帶領工會團隊，聯同各區公所一同將這份關懷送到弱勢家庭手中。這份溫暖不僅體現工會對社會的責任，也傳遞滿滿的愛心與祝福。公私部門協力合作同心照顧弱勢，提供人力物力支援勞工局幫助更多弱勢勞工及其家庭，往後更希冀社會各界持續與勞工局和修繕志工們共同努力，打造屬於我們的理想「希望家園」，把這份來自社會各界的愛心源源不絕傳承下去。