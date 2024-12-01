酒駕零容忍！　台東關山警分局加強取締

▲警方加強取締酒後駕車。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「酒駕零容忍」已是全民共識，台東縣警察局關山分局於今年迄今，已取締2百多件酒後駕車(含公共危險)，且時值歲末，各大公司行號及團體，將陸續辦理尾牙餐敘，免不了喝些含酒精成分的飲料助興，加上氣溫持續下降，民眾食用含酒精成分的羊肉爐或薑母鴨，稍不注意酒精濃度就會超標，請民眾多加注意，以免樂極生悲。關山分局再次嚴正呼籲，取締酒後駕車執法工作全年無休不打烊，請民眾「喝酒不開車、開車不喝酒」，方能確保行車安全！

近月從媒體報導中，看到有關於酒後駕車的交通事故，都讓人深惡痛絕，不僅有財務(車)的損傷，更甚之還有人員傷亡，關山警察分局為杜絕酒後駕車行為，防制酒駕肇事案件，特別規劃擴大執行取締酒駕專案勤務，針對易生酒駕事故路、時段，可能酒駕餐廳及KTV、小吃部等臨近路段列為熱點，並將深夜時段列為稽查重點，實施路臨檢，採取強力取締作為，以產生嚇阻作用。

另外也宣導責付店家，務必勸導顧客酒後不開車，可請代駕、搭乘計程車，或請無飲酒的家(友)人開車，以確保交通安全。交通組組長陸金銘表示，取締酒後駕車工作365天全年無休，絕對不會鬆懈，將持續以高強度、高密度之取締措施強力執法；同時加強宣導民眾在聚餐飲酒後能相互提醒，多搭乘大眾交通運輸工具，也呼籲店家協助提供代客叫計程車及代駕服務；期望透過宣導與取締並重的方式，從源頭杜絕酒後駕車，防止憾事的發生！

關山警察分局提醒民眾，若車主明知汽機車駕駛人有酒駕情形仍乘坐同行，車主則與酒駕者同處1萬5000元至12萬元罰鍰，酒駕車輛一律吊扣牌照2年。此外更有同車乘客連坐處罰規定，只要汽機車駕駛人酒測超標，對於年滿18歲的同車乘客可罰6000元至1萬5000元罰鍰。酒後駕車所造成的交通事故，影響民眾生命財產安全甚鉅，警察將會視轄內治安及交通特性，密集規劃實施取締酒後駕車勤務，以維護民眾生命財產的安全。