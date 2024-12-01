原棒協明星球員暖心烹飪團圓年菜　伴植物人過感恩節

▲原棒協明星球員暖心烹飪團圓年菜。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

相隔一年，原棒協關懷盃於11月30日至12月2日巡迴至台東舉辦，原棒協的關懷不限於球場，更以行動支持弱勢。12月1日上午由新任理事長王勝偉帶領球員們一同到創世台東院關懷院民，一起暖心烹飪團圓年菜，陪伴植物人度過感恩節。藉由此活動，原棒協也呼籲各界踴躍認助創世團圓年菜─金蛇報喜全套年菜組，年菜義賣結餘將挹注植物人安養服務經費，幫助更多植物人家庭。

原棒協關懷盃棒球邀請賽至今已邁入第31年，培育無數球員在職棒場上發光發熱；這些職棒球員秉持感恩的心，樂於返鄉回饋、貢獻一己之力，把經驗傳承給小球員。新任理事長王勝偉表示，這次回家鄉除了辦理關懷盃之外，特別來到創世台東院，與熱愛棒球的院民互動，非常感動，也令人鼓舞及振奮。希望藉由這次的關懷活動，邀請社會大眾齊心做公益，幫助台東偏鄉植物人常年服務經費，把愛傳得更遠、更廣。

今年整體物價持續上漲，百工百業皆面臨嚴峻考驗，然植物人家庭是社會弱勢的一環，更是苦上加苦。台東院今年推出金蛇報喜全套年菜組，義賣結餘將挹注植物人安養經費，邀您一同送愛到偏鄉。金蛇報喜全套年菜組包含佛跳牆、蒸籠櫻花蝦蒲燒米糕、東坡肉、筍干腿庫、金門高粱佐醃肉、烏骨雞湯及金門高粱原味香腸，整組3800元免運，附年節喜氣保冷袋。期盼企業、社團及個人響應愛心預訂團圓年菜，亦可認助年菜轉捐台東在地弱勢及植物人家庭，讓一份善心兩份愛。」愛心專線：(089)220848年菜小組，劃撥帳號：5017-3235，戶名：創世基金會(備註年菜)，年菜義賣網址：https://reurl.cc/96ZG1X。