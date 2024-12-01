　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

嗆普丁惹錯人！烏克蘭拍片宣傳「南韓砲兵訓練」　開口要武器：大發

記者羅翊宬／編譯

隨著北韓（朝鮮）向俄國提供各種砲彈、今年10月更向俄國派遣1萬人以上的精銳部隊後，烏克蘭決定派出由國防部長率領的代表團造訪南韓，研擬要求南韓提供武器。在此之際，烏克蘭透過Telegram發布影像，強調俄國「惹錯人了」，內容不僅為南韓的砲兵部隊宣傳，甚至還用偶像女團的歌當作背景音樂。

根據《News1》等韓媒，烏克蘭「戰略傳播與資訊安全中心」（CSCIS）透過在社群平台Telegram管理的頻道SPRAVDI發布一段57秒鐘的影片，影片標題為「大韓民國：能夠理解烏克蘭的夥伴」，背景音樂使用女團BLACKPINK的歌曲How You Like That伴奏，影片結束前甚至跑出韓文字幕「大發」（대박，Awesome，令人驚嘆的），強調烏克蘭與南韓之間的友誼。

▲▼尹錫悅出席國軍日閱兵，雞龍台大練兵場上佈滿K-2戰車、K-9自走砲、天弓系列飛彈（圖／達志影像／newscom）

▲尹錫悅出席國軍日閱兵，雞龍台大練兵場上佈滿K-2戰車、K-9自走砲、天弓系列飛彈（圖／達志影像／newscom）

該段影片出現許多南韓砲兵部隊進行訓練的畫面，包括南韓國產K-9自走砲的訓練場景、多管火箭砲「天舞」的訓練與閱兵遊行畫面，強調南韓為擁有全球規模排行第2大的砲兵部隊戰力，當中還包含南韓軍隊運送誘導飛彈、裝填砲彈等畫面，以及去年7月南韓總統尹錫悅與烏克蘭總統澤倫斯基進行會談的場景。

烏克蘭透過該段宣傳影片向俄國嗆聲，強調俄軍惹錯人，「在北韓和俄羅斯締結軍事同盟的同時，烏克蘭已經獲得來自南韓的支持。儘管韓國過去曾數次挨揍、遭到鄰國主動攻擊，但卻能夠理解自由價值的可貴之處。在這場期盼獲得獨立的鬥爭中，我們感謝南韓能夠挺身相助。烏克蘭與南韓，因為對和平與安全的渴望而團結在一塊。」

影片選擇以粉紅色當背景，紅色的文字寫道，「在全球那麼多可以挑釁的國家中，俄國偏偏選擇了南韓！（南韓）是擁有全球砲兵戰力規模第2大的國家」、「南韓正考慮在戰爭中協助我國」、「首爾與基輔有許多共同之處」。

▲▼烏克蘭國防部長烏梅洛夫，27日晚間抵達南韓國防部。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭國防部長烏梅洛夫，27日晚間抵達南韓國防部。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，自從烏克蘭國防部長烏洛梅夫（Rustem Umerov）於11月27日率領代表團出訪南韓，先後與南韓國防部長金龍顯、總統尹錫悅會晤後，烏克蘭官方便透過Telegram發布這段影片，強烈向全球展現，對於南韓軍援烏克蘭的高度期待。

據悉，儘管在北韓派兵赴俄後，南韓政府曾公開表態研擬提供防禦性武器給烏克蘭，甚至不排除提供攻擊性武器，不過自從川普當選下屆美國總統，並表態明年1月20日就任後將會在24小時內結束俄烏戰爭，南韓政府在對武器支援方面便轉趨保守。

►烏克蘭國防部長率代表團訪韓　擬要求南韓提供武器援助

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
男染菌！「1習慣」害搶救無效　醫嘆：明明有藥醫的
預售交屋亂象！　從漏夜排隊搶房變急拋售
LINE「已建立ID」可以改？用戶曝方法　一票人實測成功了
敘利亞反抗軍領袖傳被俄羅斯炸死
外交部「咆哮帝」身分曝光！
台日大戰失3分！林家正「雙手搭肩陳柏清」長談曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國23歲女好玩測DNA　意外助警破25年懸案「親手送外婆入獄」

烏克蘭軍摧毀北韓飛彈「火鳥-4」　震撼影片曝光！

俄羅斯夜店抓壯丁！　數百男狂歡一半被送往徵兵辦公室

攻入阿勒坡　敘利亞反抗軍領袖傳被俄羅斯炸死

嗆普丁惹錯人！烏克蘭拍片宣傳「南韓砲兵訓練」　開口要武器：大發

寧願賣房賣車！　老闆不忍心解僱員工：說出這2字很難

29年0事故！　日本立山無軌電車走入歷史

變態高個歐巴！電梯強壓性侵鄰居　被逮對女警脫褲手淫：想被XX嗎

這車禍太貴了！法拉利、麥拉倫、賓利「4車追撞」　總市價飆2.5億

烏克蘭爆20萬人逃兵！　部隊抗命全員棄守陣地

林家正燦笑拔走東蛋壘包！　與吉力吉撈成「盜壘2人組」

羅志祥放鳥利特.李洪基　兩人沒打到高爾夫球激動大吼

帶孫生媽逛賣場地獄哏連發　他喊「我媽玩笑只有我能開」

#林家正 燦笑拔走東蛋壘包！　與 #吉力吉撈 成「盜壘2人組」

女友超早睡！他在家躡手躡腳　躲廁所玩PS5：我是很可憐的人？

子瑜太美頻傳整形！定延替喊冤　「高EQ幽默化解」現場全爆笑

小孩躺地上打滾＋哭鬧　父母冷靜拍照還幫配樂

改編夯曲唱《冠軍老公歌》　快嘴喊中華隊28球員：選我

Lulu與阿達舊情人合作　曾志偉：放下吧XDD

4架F-16V掛彈伴飛賴清德出訪　總統專機內拍攝視角曝光

美國23歲女好玩測DNA　意外助警破25年懸案「親手送外婆入獄」

烏克蘭軍摧毀北韓飛彈「火鳥-4」　震撼影片曝光！

俄羅斯夜店抓壯丁！　數百男狂歡一半被送往徵兵辦公室

攻入阿勒坡　敘利亞反抗軍領袖傳被俄羅斯炸死

嗆普丁惹錯人！烏克蘭拍片宣傳「南韓砲兵訓練」　開口要武器：大發

寧願賣房賣車！　老闆不忍心解僱員工：說出這2字很難

29年0事故！　日本立山無軌電車走入歷史

變態高個歐巴！電梯強壓性侵鄰居　被逮對女警脫褲手淫：想被XX嗎

這車禍太貴了！法拉利、麥拉倫、賓利「4車追撞」　總市價飆2.5億

烏克蘭爆20萬人逃兵！　部隊抗命全員棄守陣地

德國牧羊犬還不想回家　門口玩「鬼抓人」主人怒吼鄰居都聽見

田中將大回樂天4季僅20勝震撼離隊　巨人傳奇：他只是運氣不佳

古裝劇男神潮牌被批「割韭菜」！　遭嫌貴秒降價眾人酸爆

全國最大社宅案！　高雄鳳山「勝利安居A」1865戶動土

美國23歲女好玩測DNA　意外助警破25年懸案「親手送外婆入獄」

《鬼滅》神曲轟炸北流！milet感動泛淚　感性告白：心一直在一起

世界兒童畫展台東巡迴展暨頒獎典禮落幕　饒慶鈴讚藝術饗宴

絕不可能日久生情的三大星座！TOP 1一眼定生死、靠直覺選女友

「3時段」別惹女生！他感嘆「親身體會才懂」　網笑：好險還有1天

國小童騎單車買餐點迷路　台東警秒變暖父護送返家

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

國際熱門新聞

撿怪石以為是黃金　鑑定結果更驚喜

17歲少女遭工人性侵　被豬啃咬放血慘死

正妹色色海撈14億　喊「我還是處女」

球員比賽中「胸痛倒地猝死」　過程全播出

烏克蘭爆20萬人逃兵　部隊全員棄守陣地

MI6局長：我從未見過世界如此危險

D&D也被「政確」　馬斯克：買要多少錢

詐騙剋星！AI嬤瞎扯40分鐘逼瘋騙徒

淹水躲2樓拒撤離　醒來驚見孩子1樓溺斃

法拉利、麥拉倫、賓利「4車追撞」

「斥資2.3兆、12萬人搬遷」　越南高鐵夢計畫2035年完工

全球百大最佳城市出爐　台北上榜

天生擁有2陰道　百人斬網美曝：男人不在乎

北韓女商人遭高射炮「轟成碎片」　嚇壞千人

更多熱門

相關新聞

變態歐巴電梯強壓性侵鄰居　對女警脫褲手淫

變態歐巴電梯強壓性侵鄰居　對女警脫褲手淫

南韓一名身高超過180公分、身材壯碩的青年，憑藉著身材優勢欺侮女性，為了解決生理上的慾望，他甚至早已密謀性侵女鄰居，在住家所在的公寓社區搭乘電梯時，更鎖定身材矮小的女性犯案，將該名受害女性強行拖至樓梯間性侵，淒厲的悲鳴聲響遍社區，而他在被逮後，甚至脫褲對著女警手淫。

烏克蘭爆20萬人逃兵　部隊全員棄守陣地

烏克蘭爆20萬人逃兵　部隊全員棄守陣地

日參議員丈夫、女兒被證實「葬身火窟」！

日參議員丈夫、女兒被證實「葬身火窟」！

即／日相石破茂「車禍」傷勢曝　現場畫面出爐

即／日相石破茂「車禍」傷勢曝　現場畫面出爐

轎車剎車失靈「衝撞電聯車」　他驚險逃生

轎車剎車失靈「衝撞電聯車」　他驚險逃生

關鍵字：

日韓要聞俄烏戰爭烏克蘭南韓大發K-9自走砲軍援

讀者迴響

熱門新聞

大冒險輸了「被罰做愛」！他摩鐵內照做慘了

注意！　最新詐騙手法來了

《影后》胖姐真人是她！遭正妹新人背叛拍三級片

撿怪石以為是黃金　鑑定結果更驚喜

林昱珉恐無法戰經典賽！她揭「中華隊3武器」下次還會贏

男捷運上「忘情抽菸」！畫面曝友嗆：刪掉不然提告

挑戰零下20度直播露營！陸網紅「陳屍車內」

17歲少女遭工人性侵　被豬啃咬放血慘死

快訊／2縣市低溫特報　急凍跌破10度

蕭煌奇當眾求婚　女方驚人身份曝光

床的世界總座辭世！三弟曝死因

39歲後藤真希脫光了！「上下3點全無碼」粉絲崩潰

全台唯一能看飛機的聖誕市集在圓山

月收入近百萬「卻是體力活」該接手？

台積電分紅開獎！他嗨笑「史上最大包」

更多

最夯影音

更多

林家正燦笑拔走東蛋壘包！　與吉力吉撈成「盜壘2人組」

羅志祥放鳥利特.李洪基　兩人沒打到高爾夫球激動大吼

帶孫生媽逛賣場地獄哏連發　他喊「我媽玩笑只有我能開」

#林家正 燦笑拔走東蛋壘包！　與 #吉力吉撈 成「盜壘2人組」

女友超早睡！他在家躡手躡腳　躲廁所玩PS5：我是很可憐的人？

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面