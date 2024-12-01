嗆普丁惹錯人！烏克蘭拍片宣傳「南韓砲兵訓練」　開口要武器：大發

記者羅翊宬／編譯

隨著北韓（朝鮮）向俄國提供各種砲彈、今年10月更向俄國派遣1萬人以上的精銳部隊後，烏克蘭決定派出由國防部長率領的代表團造訪南韓，研擬要求南韓提供武器。在此之際，烏克蘭透過Telegram發布影像，強調俄國「惹錯人了」，內容不僅為南韓的砲兵部隊宣傳，甚至還用偶像女團的歌當作背景音樂。

根據《News1》等韓媒，烏克蘭「戰略傳播與資訊安全中心」（CSCIS）透過在社群平台Telegram管理的頻道SPRAVDI發布一段57秒鐘的影片，影片標題為「大韓民國：能夠理解烏克蘭的夥伴」，背景音樂使用女團BLACKPINK的歌曲How You Like That伴奏，影片結束前甚至跑出韓文字幕「大發」（대박，Awesome，令人驚嘆的），強調烏克蘭與南韓之間的友誼。

▲尹錫悅出席國軍日閱兵，雞龍台大練兵場上佈滿K-2戰車、K-9自走砲、天弓系列飛彈（圖／達志影像／newscom）

該段影片出現許多南韓砲兵部隊進行訓練的畫面，包括南韓國產K-9自走砲的訓練場景、多管火箭砲「天舞」的訓練與閱兵遊行畫面，強調南韓為擁有全球規模排行第2大的砲兵部隊戰力，當中還包含南韓軍隊運送誘導飛彈、裝填砲彈等畫面，以及去年7月南韓總統尹錫悅與烏克蘭總統澤倫斯基進行會談的場景。

烏克蘭透過該段宣傳影片向俄國嗆聲，強調俄軍惹錯人，「在北韓和俄羅斯締結軍事同盟的同時，烏克蘭已經獲得來自南韓的支持。儘管韓國過去曾數次挨揍、遭到鄰國主動攻擊，但卻能夠理解自由價值的可貴之處。在這場期盼獲得獨立的鬥爭中，我們感謝南韓能夠挺身相助。烏克蘭與南韓，因為對和平與安全的渴望而團結在一塊。」

影片選擇以粉紅色當背景，紅色的文字寫道，「在全球那麼多可以挑釁的國家中，俄國偏偏選擇了南韓！（南韓）是擁有全球砲兵戰力規模第2大的國家」、「南韓正考慮在戰爭中協助我國」、「首爾與基輔有許多共同之處」。

▲烏克蘭國防部長烏梅洛夫，27日晚間抵達南韓國防部。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，自從烏克蘭國防部長烏洛梅夫（Rustem Umerov）於11月27日率領代表團出訪南韓，先後與南韓國防部長金龍顯、總統尹錫悅會晤後，烏克蘭官方便透過Telegram發布這段影片，強烈向全球展現，對於南韓軍援烏克蘭的高度期待。

據悉，儘管在北韓派兵赴俄後，南韓政府曾公開表態研擬提供防禦性武器給烏克蘭，甚至不排除提供攻擊性武器，不過自從川普當選下屆美國總統，並表態明年1月20日就任後將會在24小時內結束俄烏戰爭，南韓政府在對武器支援方面便轉趨保守。