烏克蘭爆20萬人逃兵！　部隊抗命全員棄守陣地

▲圖為烏克蘭東部城鎮察蘇夫雅（Chasiv Yar）。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭戰場兵力問題如今已成挑戰，外傳實際逃兵人數可能高達20萬人，有的士兵受傷休病假後再也沒有回到戰場、有的人與指揮官發生衝突拒絕執行命令，甚至出現整個部隊單位棄守陣地的狀況，防線嚴重遭到破壞。基輔軍事分析人士指出，相關問題只會越來越嚴重。

美聯社報導，如今有數以萬計的烏克蘭士兵選擇離開戰爭前線，依據烏克蘭總檢察長辦公室統計數據，自從2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，已有超過10萬名烏克蘭逃兵遭起訴，光是去年就有近半數的人擅離職守。但實際上逃兵人數可能還要更高，一名熟知軍務的議員推估，逃兵人數上看20萬人。

這樣的數字高得驚人，部分逃兵在獲得病假之後未返回戰場，持續不斷的戰爭讓他們身心俱疲，且對於眼前遲遲無法打贏的這場仗感到沮喪。基輔軍事分析人士科瓦連科（Oleksandr Kovalenko）認為，「今年進入戰爭第3年，問題只會越來越嚴重」。

一名逃兵透露，起初離開部隊是因為受傷要接受手術治療，但當病假結束的那一刻並沒有回到戰場，因為他到現在還是會做惡夢，夢見戰友在眼前被擊殺。

不只如此，烏軍發生整個單位違抗命令放棄陣地的事件，防線遭到嚴重破壞。有軍官指出，逃兵問題是烏克蘭10月份失去東部戰略重鎮布格列達爾（Vuhledar）主因之一。少數公開談論自己選擇逃兵的赫茲迪洛夫（Serhii Hnezdilov）直言，「如果服兵役沒有期限，就會變成坐牢」。