變態高個歐巴！電梯強壓性侵鄰居　被逮對女警脫褲手淫：想被XX嗎

記者羅翊宬／編譯

南韓一名身高超過180公分、身材壯碩的青年，憑藉著身材優勢欺侮女性，為了解決生理上的慾望，他甚至早已密謀性侵女鄰居，在住家所在的公寓社區搭乘電梯時，更鎖定身材矮小的女性犯案，將該名受害女性強行拖至樓梯間性侵，淒厲的悲鳴聲響遍社區，而他在被逮後，甚至脫褲對著女警手淫。

根據韓媒《News1》，南韓京畿道義王市某動社區公寓大樓，竟然在光天化日之下發生性侵案，時間發生於去年12月1日中午12時30分，當時23歲的朴姓男子擁有超過180公分的身高、壯碩魁武的身材，因此他更懂得如何利用身材上的優勢發洩慾望，他故意從12樓搭乘電梯下樓，而映入眼簾的正是20多歲的受害女性A某。

眼見A隻身一人，朴男突然按下「10樓」的電梯按鈕，接著他竟然憑藉身材優勢，強行勒住A女的頸部、進行無差別的暴力攻擊。當電梯下降至10樓，朴男更抓著A女的頭部，強行將A女拽出門外，並拖行至走廊旁空曠無人的樓梯間準備性侵。

▲朴姓男子在電梯內利用身高優勢，強行施暴性侵女鄰居，抓著頭部拖行至電梯外。（圖／翻攝自YouTube／SBS News）

其中一名目擊者事後接受電視台JTBC專訪時回憶，「儘管大門已經關閉，但當時卻突然聽到（受害女性）驚聲尖叫、瘋狂哭泣，淒慘的悲鳴聲就好像某人死了一樣。最初目擊者打開大門時，聽到這股悽慘的喊聲，當時誰也沒料到有人會在樓梯施暴，於是他決定出門制止，才發現加害男性（朴男）已經脫下褲子。」

A女在遭到暴力性侵後，肋骨多處出現骨折，必須住院接受至少3周的治療。她事後回憶，「如果那天沒有人聽到我的慘叫聲，恐怕我現在早就死掉了！」

報導指出，其實朴男是在事發2年前獨自搬入該棟社區大樓，是朴男的父母特別為兒子所準備的住處，朴男沒有上學、也沒有就業，成天無所事事，犯案當天也沒有出現酒精或藥物成癮的跡象。他在接受調查時，更向警方坦承，他的目的就是要犯下性侵案，懲罰那些「不用當兵」的女性。

▲朴男被逮捕後，更對著女警脫褲手淫。（圖／翻攝自YouTube／SBS News）

警方調查發現，朴男的住處位於12樓以上，為了能夠順利性侵女性且不會被揪出身份，他甚至專程從12樓搭乘電梯，而他與住在同棟大樓的受害女性A某根本就不認識。

朴男接受調查時，還在某名女性警官面前脫下衣褲、做出手淫動作，還對女警表示，「想不想被我性侵啊？」

2023年12月1日，水原地方法院安養分院刑事1部針對此案進行宣判，儘管受害女性希望朴男能夠被司法嚴懲，且檢方求處21年6個月徒刑、且須配戴電子腳鐐，但法官最終卻以未符合標準為由，僅判處朴男8年徒刑，檢方不服而提出上訴後，二審仍維持8年徒刑定讞。

另外，朴男過去在青少年時期，竟然還曾企圖性侵自己的親妹妹，最後以性侵未遂等罪名，接受少年保護處分。