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東京公寓烈火　證實參議員丈夫、女兒「葬身火窟」！起火原因曝

▲▼日本東京都文京區小石川6樓公寓於11月27日發生嚴重火災。（圖／達志影像／美聯社）

▲東京都文京區小石川6樓公寓發生嚴重火災。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本東京都文京區一棟6層樓高的公寓大樓，11月27日晚間發生嚴重的火災，現場甚至能夠聽聞女子求救的尖叫聲，橘黃色的熊熊烈焰不斷從窗戶噴出，經確認後證實該處為自民黨參議員豬口邦子的住處，現場發現2具遺體。如今，警方證實2具遺體的身分，分別為豬口邦子的丈夫豬口孝、大女兒。

根據《日本放送協會》、《讀賣新聞》，位於東京都文京區小石川、距離東京巨蛋僅500公尺遠的一6層樓高公寓，11月27日晚間7時10分發生嚴重火災，150平方公尺的空間被大火燃燒，經過8個小時40分鐘後才終於完全撲滅火勢，搜救人員在廚房附近發現2人倒臥在地。

其中一人已經明顯死亡，至於女性送醫後則是仍宣告不治，當時警方研判兩人很可能為豬口邦子的丈夫與長女。

▲▼日本東京都文京區小石川6樓公寓於11月27日發生嚴重火災。（圖／達志影像／美聯社）

▲豬口邦子的丈夫、大女兒慘遭活活燒死。（圖／達志影像／美聯社）

警視廳今（1）日證實，經過DNA鑑定等相關工作後，確定兩具遺體的身分是豬口邦子的丈夫豬口孝（80歲）、長女（33歲），初步研判兩人來不及從住處逃生，才會遭到大火活活燒死。

目前警消當局仍在調查起火原因。在經過現場勘驗後，警視廳發現房屋的中央處起火的狀況最為嚴重，該處為靠近廚房的客廳，疑似為起火點。

不過目前，警方在現場並未發現有第三人侵入屋內的跡象，也沒有發現有油等易燃物潑灑在地導致燃燒等跡象，且玄關與連接6樓的逃生梯也是上鎖中，因此初步研判可能是電器起火所導致。

▲▼日本自民黨參議員豬口邦子。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本自民黨參議員豬口邦子。（圖／達志影像／美聯社）

警方也取得公寓1樓的監視器影像，發現在火災發生的2個小時以前，豬口孝與長女相繼返家。至於豬口邦子與雙胞胎二女兒，則是因為外出工作而躲過一劫。

針對起火原因，豬口邦子向警視廳透露，「我們家並沒有使用電暖爐，而是使用地暖系統和空調」。

根據日媒《朝日新聞》，現年80歲的豬口孝1944年（昭和19年）出生於新潟縣，是日本知名的國際關係與政治學者，專長為研究亞太地區的國際政治，曾長年擔任新潟大學的校長，為東京大學榮譽教授。

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