按摩妹急遮胸！北市半套店改名養生館又被抄　警通報市府斷水電

記者張君豪／台北報導

北市中山區長春路商業大樓內養生館暗藏春色，根據轄區中山警方查緝紀錄，早在2023年8月就曾查獲該址業者經營俗稱半套色情按摩，結果報請市府停業後，業者透過人頭再度申請營業登記證開張，警方接獲情資後立刻成立專案小組展開調查，11月19日持搜索票到場清查，當場查獲店內男客與按摩小姐進行性交易，警方帶回負責人員工8人、男客9人及應召女子9人總計26名涉案人到案，並查扣營業所得29萬餘元。

▲中山區長春路某按摩店暗藏春色，警方持搜索票帶回26人送辦。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

警方表示，該養身館2023年8月遭警方查獲後，以更換負責人手法，重新申請執照後於今年10月復業，利用合法養生館掩護經營性交易，還透過社群平台刊登花名冊，主打店內年輕小姐性感火辣可供預約方式攬客，並在店內提供俗稱半套及全套的性交易，店內外布滿監視器規避查緝，並派專人把風於1樓過濾客人身分，如遇警方人員臨檢立即通報滅證。





警方蒐證完備後，11月19日持搜索票登門臨檢，當場查扣犯罪所得29萬餘元、點鈔機、監視器鏡頭、主機、班表帳冊、工作手機等證物。警訊後依社會秩序維護法裁罰嫖客、應召女，並將負責人、店內員工依刑法妨害風化罪移送偵辦，另通報市政對該場所進行斷水斷電。中山警方呼籲業者切勿心存僥倖，經營不法色情行業以身試法。

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