北市中山區養生館有貓膩！9嫩妹按摩兼做半套　9男客栽了

記者邱中岳／台北報導

北市警中山分局中山一派出所，在日前接獲線報，有合法的養生館掛羊頭賣狗肉，私下讓按摩師從事半套性服務，警方在19日前往查緝，當場帶回負責人以及員工8人，另外還有9名正在替男客服務的按摩妹，共計26人全數帶回派出所偵訊。

警方指出，20223年8月間，北市警局中山分局中山一派出所就已經鎖定該養生館，並且當時已經前往取締查緝色情按摩一次，沒想到竟然又更換負責人重新申請牌照營業。

▲北市中山區養生館按摩妹做半套，被查獲還繼續營業。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方發現，該養生館繼續利用合法養身館掩護色情應召站，在網路上刊登花名冊主打多位身材曼妙、年輕小姐可供挑選預約，藉以招攬男客，從事色情按摩、半套及全套性交易。

警方上門查緝時，發現店內外布滿監視器規避查緝，並派專人把風於1樓過濾客人身分，如遇警方人員臨檢立即通報湮滅證據。

專案小組掌握事證後，19日持搜索票前往查緝，查扣犯罪所得29萬8770元、點鈔機、監視器鏡頭、主機、班表帳冊及工作手機等證物。

警方指出，訊後除依《社會秩序維護法》裁罰男客、應召女子外，並將涉嫌經營色情按摩之負責人及員工依刑法妨害風化罪移送偵辦，另通報市政機關對該場所進行斷水斷電。