獨／想連任管委會委員遭打槍！　住戶喊：只想保護唯一的財產

記者邱中岳／台北報導

台北市中山區民生東路上的一棟大樓，日前傳出有現任管委會委員要參選連任被拒，理由竟是積欠維修水電6500元，另外，還有人看到登記參選的紙上有鉛筆「預先」寫下委員名單，讓住戶紛紛跳出來質疑，認為是黑箱作業。儘管管委會解釋，因為積欠的水電行是大樓特約商家，認為若由積欠維修費的委員競選連任，會損害住戶權益，但住戶則認為，水電行沒有拿出修繕成果照片、估價單實在很難支付費用。

70歲的劉先生在北市民生東路1段的大樓居住多年，也擔任大樓的委員，但是卻在22日出面控訴，原本想要繼續登記參選委員，因為想要保護自己唯一的財產，但是卻在登記參選時被管委會拒絕受理。

▲北市中山區大樓傳出管委會糾紛，委員想參選連任被打槍。（圖／記者邱中岳攝）

想競選連任的劉姓委員表示，被拒絕的理由竟然是現任張姓總幹事告知，林姓主委指出劉積欠水電費，所以不得登記參選，讓他相當不滿，認為當時沒有提出維修的照片、估價單所以無法支付費用，且如果是積欠債務也並不影響到競選管委會委員的資格，而且管理費都有按時繳交。

其他住戶也私下透露，當時並沒有明確的告知要開區權大會，也沒有獲得告知可以登記參選，管委會公布資訊都相當零碎，並沒有在公佈欄張貼公告，甚至還有住戶登記參選委員，發現登記的紙上有用鉛筆寫下的名單，懷疑這是內定的人選。

▲北市大樓管委會委員想參選連任，竟因積欠水電費被打槍。（圖／記者邱中岳攝）

民生東路上的大樓林姓主委對此則不願意表示意見，但是拿出大樓規約，並且指出在規約第12條第4項第5款，「查曾在任期間有損害大樓權益者」得已解任、罷免。

據悉，大樓管委會認為，替劉修繕馬桶漏水問題，但是劉姓委員卻不願意支付費用，雖然他並沒有向水電行表明，自己是管委會委員，但水電行是大樓特約商家，所以可能得知劉是委員，所以懷疑劉利用權勢毀損大樓權益，才會不讓其登記參選。

▲大樓也搬出規約認為劉姓委員有損害大樓權益，所以不受理登記參選。（圖／記者邱中岳攝）

另外，針對有鉛筆在上面註記住戶名字，被質疑是內定委員名單，管委會也指出，那是因為有住戶在國外，有表達要參選的意願，所以才會先行登記，等返國後再由本人親自登記參選。