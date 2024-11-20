高雄2女搶1男！美術館豪宅區親友團大亂鬥　男主中刀3人濺血

記者賴文萱／高雄報導

高雄美術館豪宅區今（20）日凌晨發生大亂鬥！2名女子為了男生吃醋，雙方相約談判並互帶人馬，不料談判破裂起了衝突，其中一方竟持水果刀傷人，混亂中3名男子受刀傷，案發後雙方4車立即逃離現場。警方後續調閱監視器，4小時內將涉案10人全數查緝到案。

▲感情糾紛！2女約談判起衝突，導致3人受傷。（圖／記者賴文萱翻攝）

這起事件發生在今日凌晨2時許，24歲蔡女得知23歲夏女介入與男友王男的感情，相約在美術東二路談判，雙方各自帶來大批人馬，結果一言不合談判破裂，發生衝突。

混亂中其中一方持水果刀傷人，導致蔡女男友35歲王男遭刀劃傷，身上有2處傷口，另外挺蔡女的26歲陳男及挺夏女的41歲郭男也受傷，案發後4車立即逃離現場。

▲高雄2女搶1男！相約美術館豪宅區大亂鬥，10人衝突3人遭砍傷。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方獲報後迅速趕赴處理，現場僅剩王男與蔡女2人，警方發現王男身上有兩處刀傷，但王男對於如何受傷情形均閉口不談，警方現場戒護王男就醫。

警方於現場查扣疑似犯案所用的水果刀鞘，並擴大調閱監視器了解案情，依現場涉案車號，循線查獲涉案嫌疑人陳男（26歲）、夏女（23歲）、韓男（27歲）、鄭男（39歲）、郭男（41歲）、黃男（25歲）、陳男（26歲）、王男（35歲）、莊女（26歲）、蔡女（24歲）共10人查緝到案，全案依傷害罪、妨害秩序等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。