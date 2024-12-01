「國家發射場」公聽會九棚舉行　蘇清泉盼確保安全+回饋鄉親

▲國家發射場公聽會1日在九棚舉行。（圖／蘇清泉服務處提供）

記者陳崑福／屏東報導

首座「國家發射場」將設於恆春半島東側，今（1）日國家太空中心派員前往九棚舉行公聽會；立委蘇清泉致詞時強調，當地居民的安全必須獲得充分的保障，而福利及回饋部分，務必落實到附近居民的身上，並提供新的工作機會，也要求應確實照顧到當地鄉親。

國家發射埸公聽會今早在九棚資訊站舉行，國家太空中心的同仁及各級民意機關與代表，前往當地聆聽居民意見，當地鄉親對此事十分關心，近百人湧進會場，表達了許多意見。

蘇清全表示，為國家發展長遠之計，設置發射場無可避免，但當地居民的安全應列為最優先，必須獲得充分的保障。另關於福利及回饋部分，務必落實到當地居民，千萬不可以將資源集中到少數政客之手，反而疏忽了當地第一缐的居民；尤於過去有太多這種經驗，類似的不公不義的情況力求避免。

他並指出，對於為鄉親提供新的工作機會部份，要確實照顧到當地鄉親。且因恆春半島地處偏遠，缺乏經濟活動，遠不如都會區，中央既然要在偏鄉設置的嫌惡設施，應該為當地經濟活動提供活水，各種民生設施、採購等，優先考慮在地，好好照顧百姓。

蘇清泉說，國家太空中心發射埸設置，可以想見將為整個恆春半島帶來新的發展機會，如太空博物館及太空教育中心的建立，能為屏東下一代的未來帶來全新生機，也要力求國家發展與地方建設能夠雙贏，帶給屏東鄉親更好的未來。