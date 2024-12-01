　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

「國家發射場」公聽會九棚舉行　蘇清泉盼確保安全+回饋鄉親

▲國家發射場公聽會1日在九棚舉行 。（圖／蘇清泉服務處提供）

▲國家發射場公聽會1日在九棚舉行。（圖／蘇清泉服務處提供）

記者陳崑福／屏東報導

首座「國家發射場」將設於恆春半島東側，今（1）日國家太空中心派員前往九棚舉行公聽會；立委蘇清泉致詞時強調，當地居民的安全必須獲得充分的保障，而福利及回饋部分，務必落實到附近居民的身上，並提供新的工作機會，也要求應確實照顧到當地鄉親。

▲國家發射場公聽會1日在九棚舉行 。（圖／蘇清泉服務處提供）

▲國家發射場公聽會1日在九棚舉行 。（圖／蘇清泉服務處提供）

國家發射埸公聽會今早在九棚資訊站舉行，國家太空中心的同仁及各級民意機關與代表，前往當地聆聽居民意見，當地鄉親對此事十分關心，近百人湧進會場，表達了許多意見。

蘇清全表示，為國家發展長遠之計，設置發射場無可避免，但當地居民的安全應列為最優先，必須獲得充分的保障。另關於福利及回饋部分，務必落實到當地居民，千萬不可以將資源集中到少數政客之手，反而疏忽了當地第一缐的居民；尤於過去有太多這種經驗，類似的不公不義的情況力求避免。

他並指出，對於為鄉親提供新的工作機會部份，要確實照顧到當地鄉親。且因恆春半島地處偏遠，缺乏經濟活動，遠不如都會區，中央既然要在偏鄉設置的嫌惡設施，應該為當地經濟活動提供活水，各種民生設施、採購等，優先考慮在地，好好照顧百姓。

蘇清泉說，國家太空中心發射埸設置，可以想見將為整個恆春半島帶來新的發展機會，如太空博物館及太空教育中心的建立，能為屏東下一代的未來帶來全新生機，也要力求國家發展與地方建設能夠雙贏，帶給屏東鄉親更好的未來。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
買氣降溫　2縣市大樓漲幅收斂
阿里山地震！近大尖山斷層　群震仍待觀察
國道女駕駛變換車道！轎車被撞飛險翻　後車嚇傻：飛起來耶
按摩妹急遮胸！做全套...9女被逮
辰己涼介突發文　「我該送老婆去台灣嗎」
布魯斯威利失智近況曝　手持「牌子」與兩女兒合影

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南「考古埕-尋找熱蘭遮市鎮」特展　參與台北松菸風格旅遊節

台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮　獎助學金頒發44名清寒優秀學子

「國家發射場」公聽會九棚舉行　蘇清泉盼確保安全+回饋鄉親

張善政設都更辦公室　首發鎖定卡12年海砂屋

迎大溪月眉人工濕地落羽松季　市府規劃交通疏導和管制

「跨國婚姻的美麗與哀愁」桃園場　用學習和包容經營婚姻

龍潭龍元宮建廟200週年慶成祈安圓醮慶典　12／2登場

歡慶三周年　天成飯店集團推出會員集點回饋

慶桃園大圳通水百週年　大圳隧道健行12／7日登場

把汽旅大變身　承億集團打造雲嘉地區美食孵化基地

林家正燦笑拔走東蛋壘包！　與吉力吉撈成「盜壘2人組」

羅志祥放鳥利特.李洪基　兩人沒打到高爾夫球激動大吼

帶孫生媽逛賣場地獄哏連發　他喊「我媽玩笑只有我能開」

#林家正 燦笑拔走東蛋壘包！　與 #吉力吉撈 成「盜壘2人組」

女友超早睡！他在家躡手躡腳　躲廁所玩PS5：我是很可憐的人？

子瑜太美頻傳整形！定延替喊冤　「高EQ幽默化解」現場全爆笑

小孩躺地上打滾＋哭鬧　父母冷靜拍照還幫配樂

改編夯曲唱《冠軍老公歌》　快嘴喊中華隊28球員：選我

Lulu與阿達舊情人合作　曾志偉：放下吧XDD

通化街名店「抹布放在紅豆湯內」！目擊者嚇歪：不敢再去吃

台南「考古埕-尋找熱蘭遮市鎮」特展　參與台北松菸風格旅遊節

台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮　獎助學金頒發44名清寒優秀學子

「國家發射場」公聽會九棚舉行　蘇清泉盼確保安全+回饋鄉親

張善政設都更辦公室　首發鎖定卡12年海砂屋

迎大溪月眉人工濕地落羽松季　市府規劃交通疏導和管制

「跨國婚姻的美麗與哀愁」桃園場　用學習和包容經營婚姻

龍潭龍元宮建廟200週年慶成祈安圓醮慶典　12／2登場

歡慶三周年　天成飯店集團推出會員集點回饋

慶桃園大圳通水百週年　大圳隧道健行12／7日登場

把汽旅大變身　承億集團打造雲嘉地區美食孵化基地

運安會調查案逾6成展延「水路拖最大」　立院點名改善

「日本Curry」G聯盟首分開張！　大秀招牌飄移三分

上半場海灌7球平英超紀錄！　兵工廠5比2擊敗西漢姆聯

機車闖國道攔查不停！還危險蛇行　聯結車助警包夾攔人

沖繩海景咖啡「BANTA CAFE」今點燈！還有市集、爵士樂表演

鴻海參展2024台灣太空國際年會　揭低軌衛星珍珠號操作秘辛

夜半怪聲！開門後..被百斤黑熊撲咬　丈夫提斧頭狂砍救妻

河村勇輝G聯盟飆準大三元！　創旅美單場最高得分

子宮頸癌篩檢升級+公費HPV檢測　明年開放3年齡適用

台中牛角坑溝水變「牛奶」！疑為業者偷排汙水　環保局派員稽查

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

地方熱門新聞

1縣市宣布取消兩段式左轉！機車族狂讚

高中生打工存錢想幫阿嬤買洗衣機獲獎學金

「瓷意．瓷義」陳秀珠瓷畫藝術展隆重登場

台南安平區透天厝驚傳火警電器使用不可不慎

台灣好行北港溪線通車　泡溫泉、逛樂園一路暢通

南警針對「微型電動二輪車」上路首日取締5件

獅子會300B3區和平海報比賽頒獎　兒美館舉行

高雄男研發AI系統　180秒產百短影音上線

桃園購物節12/1日起登場　祭出首獎千萬現金

新北教育局提昇職場情緒力　推廣社會情緒學習

科技執法成效佳霧峰死亡車禍比去年少11人

即／蘭嶼鄉長謝胡源倒宿舍無呼吸　搶救無效享年57歲

2024「公益愛行腳」抵桃園　新創家族熱血陪走

屏東跨年演唱會卡司出爐　11組歌手飆

更多熱門

相關新聞

黃捷罵柯志恩擋《學輔法》　公會三讀後謝柯未提黃

黃捷罵柯志恩擋《學輔法》　公會三讀後謝柯未提黃

民進黨立委黃捷日前發文大罵國民黨立委柯志恩阻擋《學輔法》，今（29）日立法院三讀通過《學生輔導法》修正案，將新增603名專任輔導教師，落實保障兒少權益。然而，諮商心理師公會全國聯合會發文感謝時，有柯志恩的名字，文中卻未見黃捷。

遭網控「霸凌洪申翰」　蘇清泉：部長做專報天經地義！側翼別帶風向

遭網控「霸凌洪申翰」　蘇清泉：部長做專報天經地義！側翼別帶風向

唬爛幫解凍帳戶　立委前助理騙人付酒店錢

唬爛幫解凍帳戶　立委前助理騙人付酒店錢

國10延伸新威大橋動土　蘇清泉：拖延10年動工

國10延伸新威大橋動土　蘇清泉：拖延10年動工

吳崢喊王義川進立院除假打怪　王鴻薇轟：應請辭勿遞補立委

吳崢喊王義川進立院除假打怪　王鴻薇轟：應請辭勿遞補立委

關鍵字：

國家射擊場九棚蘇清泉太空中心立委

讀者迴響

熱門新聞

大冒險輸了「被罰做愛」！他摩鐵內照做慘了

注意！　最新詐騙手法來了

《影后》胖姐真人是她！遭正妹新人背叛拍三級片

撿怪石以為是黃金　鑑定結果更驚喜

林昱珉恐無法戰經典賽！她揭「中華隊3武器」下次還會贏

挑戰零下20度直播露營！陸網紅「陳屍車內」

男捷運上「忘情抽菸」！畫面曝友嗆：刪掉不然提告

17歲少女遭工人性侵　被豬啃咬放血慘死

快訊／2縣市低溫特報　急凍跌破10度

蕭煌奇當眾求婚　女方驚人身份曝光

床的世界總座辭世！三弟曝死因

39歲後藤真希脫光了！「上下3點全無碼」粉絲崩潰

全台唯一能看飛機的聖誕市集在圓山

12強奪冠邀約滿檔！律師給選手1忠告

正妹色色海撈14億　喊「我還是處女」

更多

最夯影音

更多

林家正燦笑拔走東蛋壘包！　與吉力吉撈成「盜壘2人組」

羅志祥放鳥利特.李洪基　兩人沒打到高爾夫球激動大吼

帶孫生媽逛賣場地獄哏連發　他喊「我媽玩笑只有我能開」

#林家正 燦笑拔走東蛋壘包！　與 #吉力吉撈 成「盜壘2人組」

女友超早睡！他在家躡手躡腳　躲廁所玩PS5：我是很可憐的人？

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面