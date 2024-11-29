黃捷空戰罵柯志恩擋《學輔法》　三讀後「公會感謝名單有柯無黃」

▲民進黨立委黃捷。（圖／翻攝黃捷臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨立委黃捷日前發文大罵國民黨立委柯志恩阻擋《學輔法》，今（29）日立法院三讀通過《學生輔導法》修正案，將新增603名專任輔導教師，落實保障兒少權益。然而，諮商心理師公會全國聯合會發文感謝時，有柯志恩的名字，文中卻未見黃捷。

立法院29日三讀通過《學生輔導法》修正案，修法5重點為調整輔導人力編制、強化輔導諮商中心功能、促進三級輔導與跨專業合作、落實兒童權利公約，優先保障兒少權益，以及推動輔導人員在職進修，提升專業能力，健全校園輔導體系。

其中，黃捷11月22日曾在臉書發文，嘲諷柯志恩號稱最在乎學生輔導法，卻突然變更議程，阻擋學輔法，導致學輔法今天無法完成三讀，「嘴上說重視學生，手卻投下對不起學生的票」、「這就是假面具下的柯志恩，披著羊皮的狼，請高雄人告訴高雄人」等，獲得4400多人按讚留言。

▲黃捷22日發文罵柯志恩。（圖／翻攝黃捷臉書）



柯志恩23日反擊，強調「學輔法就像自己的孩子」，直言教育部去年就將草案送到行政院，卻遲遲沒有處理，直到她擔任召委，才匆忙通過，並有計畫性的送往立院三讀。她指出，黃捷從頭到尾都沒有參與，卻用廉價的方式在社群抹黑造謠，如果真的在乎學輔法，為何可以讓修正案躺在行政院兩、三年？

諮商心理師公會全國聯合會29日在修法三讀後，發文紀錄2020年開始的心路歷程，包括廣辦座談會、搜集各界意見、成立專案小組及召開數以百計的共識會議等，且從不缺席立院及教育部的公聽會及各項會議，「不斷凝聚學界與實務界的力量，持續向行政機關倡議專業聲音與訴求，密集拜會立委，希望能為學校輔導工作系統帶來更良善的改變」。

諮商心理師公會全國聯合會在文末特別感謝9名立委，其中被黃捷大罵得柯志恩被放在首位，「特別感謝立法院柯志恩委員，在擔任召委期間竭盡最大努力推動修法進程，在眾多議案中排除萬難積極召開審查與協商會議，只為促進莘莘學子的心理健康與學校輔導專業的環境」。

另外，民進黨立委范雲、陳培瑜、林宜瑾、許智傑、陳秀寶、蔡其昌，以及國民黨立委廖偉翔、鄭正鈐等8人，也在公會的感謝名單中，「再次感謝每位參與這段旅程的夥伴，這場努力屬於每一位諮商輔導實務工作者與支持修法的你！讓我們繼續攜手，守護校園心理健康」。

▼諮商心理師公會全國聯合會全文如下。（圖／翻攝中華民國諮商心理師公會全國聯合會FB）

