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國10延伸新威大橋動土　立委蘇清泉：拖延10年終於動工

▲立委蘇清泉對國道十號里港交流道延伸至新威大橋工程動土典禮特別有感觸 。（圖／蘇清泉服務處提供）

▲立委蘇清泉對國道十號里港交流道延伸至新威大橋工程動土典禮特別有感觸 。（圖／蘇清泉服務處提供）

記者陳崑福／屏東報導

國道十號里港交流道延伸至新威大橋工程，美濃至六龜段工程今(24)舉行動土典；國民黨立委蘇清泉表示，此工程是他在第8屆立委任內向時任總統馬英九爭取，在換黨執政後整整被拖延了10年，終於見到動土興建，令他感觸特別深。

▲立委蘇清泉對國道十號里港交流道延伸至新威大橋工程動土典禮特別有感觸 。（圖／蘇清泉服務處提供）

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新威大橋延伸路段，主要從國道十號里港交流道起，一路沿荖濃溪北岸往東，到六龜連接新威大橋，全長18公里，工程規劃為主線70公里/小時、聯絡道及慢車道40公里/小時、雙向4車道及2慢車道；工程分兩段進行，第一段美濃至里港段，第二段即現在動工的六龜至美濃段，預計到2029年才完工。

蘇清泉指出，這段說長不長，卻可以疏緩台22線里港段、台28線美濃段平時極為壅塞的交通，單趟可減省7公里、約15分鐘路程，串連高屏地區，民眾南來北往更為順暢，也減少地方交通事故發生率，對地方發展有莫大助益。

為什麼會整整拖了10年才動工？蘇清泉表示，說到底還是換黨執政，綠營不重視地方建設所導致。如今拖過10年終於動工，他希望能在顧及工程品質的前提下盡快完工，給鄉親一個交代。「未來通車後，我願與大家一起走過這條新路，共同見證這段值得標注的歷史工程」。

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