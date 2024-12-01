買樺達奶茶吸到異物...竟是「店員識別證」！高雄衛生局開罰了

▲消費者喝到「識別證珍奶」，衛生局今日前往店家稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

一名女子到高雄老字號茶飲「樺達奶茶」消費，沒想到卻在杯裡喝到店員的識別證，不禁調侃自己買的是「奶茶加洪ＸＸ（店員名字）」。衛生局今(1日)前往店家稽查，將依法開罰3萬至300萬元罰鍰。

「居然遇到這種事。」一名女子11月30日晚間6點多到前鎮區一家知名百貨內的樺達奶茶消費，點餐購買普洱奶茶加珍珠，沒想到卻吸到異物，打開杯蓋一看，竟然是店員的識別證，不禁自嘲：「我要一杯普洱奶茶+洪XX」。

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網友紛紛表示，「好想看洪XX看到這則找到名牌」、「原來現在搭訕已經到這種手段了喔」、「加XX好喝嗎？」、「犯案還留下證據」。

衛生局今日接獲民眾反映，派員前往稽查。業者表示，識別證是磁吸式，疑似在作業過程中不小心掉落，已接獲消費者反映，衛生局將依違反高雄市公共飲食場所衛生管理自治條例第11條第4款，以及食品安全衛生管理法第14條及第47條第6款規定，處3萬以上300萬元以下罰鍰。

衛生局同時也稽查作業環境，經查，業者已完成產品責任險投保及食品業者登錄，並依食品良好衛生規範準則查察，不過作業場所垃圾桶未加蓋，稽查人員立即輔導業者改善，現場則抽驗飲品乙件檢驗衛生標準，待檢驗結果出爐依法辦理。