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「根與芽」助弱勢學童免吃蠹蟲米！國小生引福音感謝：榮耀歸於神

記者吳奕靖／高雄報導

在台灣根與芽關懷照護協會的感恩餐會上，學生代表何珮慈表達了感激之情。她表示，協會的捐贈和幫助讓他們在平日裡能享受到美味的晚餐，過著無憂無慮的生活。然而，暑假期間，吃飯成為了一個大問題，在根與芽協會捐贈白米飯之前，他們經常吃到帶有米蟲和霉味的農糧米，如今，暑假的午餐變得更美味了。

▲根與芽慈善會舉辦感恩餐會，謝謝平常協助的無名善心人 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲根與芽關懷照護協會舉辦感恩餐會，謝謝平常協助的無名善心人 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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何珮慈還提到，暑假的每個下午，當他們活動完後肚子餓時，根與芽協會總是提供所需的點心。此外，協會捐贈的40人份大電鍋也讓他們能一次煮出好吃又健康的米飯，不再需要分次煮飯，避免小朋友挨餓。她感謝協會的捐贈與支持，這不僅是物質上的幫助，更是一種精神上的鼓勵與支持。

▲根與芽慈善會舉辦感恩餐會，謝謝平常協助的無名善心人 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲根與芽關懷照護協會舉辦感恩餐會，謝謝平常協助的無名善心人 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

何珮慈引用聖經馬太福音5:16的話：「你們的光也當這樣照在人前，叫他們看見你們的好行為，便將榮耀歸給你們在天上的父。」她表示，幫助他人時應該保持謙卑，並將榮耀歸給神。她承諾，當自己長大後擁有足夠的能力和資源時，會盡全力回饋社會，幫助那些需要幫助的人。

在平時上學時，他們最期待的是學校的營養午餐，但在寒暑假期間，他們最期待的是看到J媽的車，因為這意味著物資便當的到來。老師告訴他們，雖然是特定人來送餐，但背後有一群默默支持他們的叔叔阿姨。何珮慈很高興在這場感恩餐會上見到這些支持他們的人，並對他們表示感謝。

▲根與芽慈善會舉辦感恩餐會，謝謝平常協助的無名善心人 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲根與芽關懷照護協會，理事長為黃御凌 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

台灣根與芽關懷照護協會自去年九月成立以來，幫助的小朋友從300多位增加到526位。11月30日晚間六點半舉辦感恩餐會，協會理事長黃御凌感謝在座的志工老師，正是因為他們的無私大愛，這群小朋友才能健康快樂地成長。她也感謝一直默默協助的團體和朋友，讓小朋友得以溫飽。黃御凌希望，今天受到幫助的小朋友長大後能成為國之棟樑，並將這份大愛傳承下去，幫助更多需要幫助的人。

最後，黃御凌對在場的小朋友說，希望他們記住每位叔叔阿姨的付出，安心讀書，將來為國家和需要的人付出愛心。她感謝所有支持協會的人，並表示：「有你們真好，謝謝你們！」

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