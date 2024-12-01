離譜男搭高捷「吞雲吐霧」菸頭丟車廂！衛生局尋人：最重罰1萬

▲男子在高雄捷運車廂內吞雲吐霧。（圖／Threads／@fen.2_6）

記者許宥孺／高雄報導

太誇張！有民眾昨(30日)搭乘高雄捷運，發現竟有一名男子公然在車廂內抽菸，事後還將菸頭丟棄在車廂地板。衛生局表示，若接獲影片和相關證據，違法屬實，將依《菸害防制法》開罰新臺幣2千元以上1萬元以下罰鍰。

一名網友在threads上分享一段影片，畫面拍下一名男子在高雄捷運車廂內公然吸菸，完全無視乘客的感受，吞雲吐霧後，還隨手將菸蒂丟棄在地板上，讓網友不禁直呼：「超扯欸！在捷運抽菸，無言了」、「沒有水準！」

此舉引發眾多網友的撻伐，批評男子行為惡劣，嚴重影響其他乘客的權益。也有網友說：「很明顯故意來鬧事的，按車上的通話檢舉」、「一看就知道預謀犯案~~」。

▲網友說男子事後還將菸蒂丟在車廂地板。（圖／Threads／@fen.2_6）

高雄捷運表示，昨日下午約4點50分有接獲旅客通知，在紅線R11~R12上行站間，有旅客於車廂內抽菸，行控中心隨即通知站長與保全上車了解狀況，並將該名男子請下車。

高捷指出，該名旅客疑似精神狀態不佳，經勸導後留下相關資料，即先讓旅客離開，後續高捷公司將會依照菸害防制法，進行通報舉發。依照菸害防治法，於不得吸菸場所吸菸者，處新臺幣2000元以上1萬元以下罰鍰。

高雄市衛生局則表示，目前尚未接獲檢舉，將主動與高雄捷運聯繫，待接獲影片及相關證據，如果違法屬實，將依《菸害防制法》第40條規定加重裁罰新臺幣2000元以上1萬元以下罰鍰。

衛生局強調，捷運是市民日常重要的大眾運輸工具，也是公眾共享空間，吸菸行為不僅對其他乘客的健康造成影響，更破壞城市的無菸環境形象，提醒吸菸者切勿以身試法。