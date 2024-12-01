　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

離譜男搭高捷「吞雲吐霧」菸頭丟車廂！衛生局尋人：最重罰1萬

▲▼男子在高雄捷運車廂內吞雲吐霧。（圖／Threads／@fen.2_6）

▲男子在高雄捷運車廂內吞雲吐霧。（圖／Threads／@fen.2_6）

記者許宥孺／高雄報導

太誇張！有民眾昨(30日)搭乘高雄捷運，發現竟有一名男子公然在車廂內抽菸，事後還將菸頭丟棄在車廂地板。衛生局表示，若接獲影片和相關證據，違法屬實，將依《菸害防制法》開罰新臺幣2千元以上1萬元以下罰鍰。

一名網友在threads上分享一段影片，畫面拍下一名男子在高雄捷運車廂內公然吸菸，完全無視乘客的感受，吞雲吐霧後，還隨手將菸蒂丟棄在地板上，讓網友不禁直呼：「超扯欸！在捷運抽菸，無言了」、「沒有水準！」

此舉引發眾多網友的撻伐，批評男子行為惡劣，嚴重影響其他乘客的權益。也有網友說：「很明顯故意來鬧事的，按車上的通話檢舉」、「一看就知道預謀犯案~~」。

▲▼男子在高雄捷運車廂內吞雲吐霧。（圖／Threads／@fen.2_6）

▲網友說男子事後還將菸蒂丟在車廂地板。（圖／Threads／@fen.2_6）

高雄捷運表示，昨日下午約4點50分有接獲旅客通知，在紅線R11~R12上行站間，有旅客於車廂內抽菸，行控中心隨即通知站長與保全上車了解狀況，並將該名男子請下車。

高捷指出，該名旅客疑似精神狀態不佳，經勸導後留下相關資料，即先讓旅客離開，後續高捷公司將會依照菸害防制法，進行通報舉發。依照菸害防治法，於不得吸菸場所吸菸者，處新臺幣2000元以上1萬元以下罰鍰。

高雄市衛生局則表示，目前尚未接獲檢舉，將主動與高雄捷運聯繫，待接獲影片及相關證據，如果違法屬實，將依《菸害防制法》第40條規定加重裁罰新臺幣2000元以上1萬元以下罰鍰。

衛生局強調，捷運是市民日常重要的大眾運輸工具，也是公眾共享空間，吸菸行為不僅對其他乘客的健康造成影響，更破壞城市的無菸環境形象，提醒吸菸者切勿以身試法。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
買氣降溫　2縣市大樓漲幅收斂
阿里山地震！近大尖山斷層　群震仍待觀察
國道女駕駛變換車道！轎車被撞飛險翻　後車嚇傻：飛起來耶
按摩妹急遮胸！做全套...9女被逮
辰己涼介突發文　「我該送老婆去台灣嗎」
布魯斯威利失智近況曝　手持「牌子」與兩女兒合影

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

機車闖國道攔查不停！還危險蛇行　聯結車助警包夾攔人

台中牛角坑溝水變「牛奶」！疑為業者偷排汙水　環保局派員稽查

快訊／台南透天厝火警「2F火舌竄出」　民眾困3樓！警消馳援

國道女駕駛變換車道肇事！轎車被撞飛險翻　後車乘客嚇傻：飛起來耶

按摩妹急遮胸！北市半套店改名養生館又被抄　警通報市府斷水電

小吃店淪賭場！25人「大玩象棋」全被逮　查扣6.8萬賭金

離譜男搭高捷「吞雲吐霧」菸頭丟車廂！衛生局尋人：最重罰1萬

金門家扶愛心園遊會盛大展開！蛙人操超吸睛　千人嗨翻

快訊／花蓮小姊弟接連遭虐死！莽父惡性重大　裁定羈押禁見

法籍舞蹈師1天性侵2女學生辯「情慾流動」　法官打臉判7年

林家正燦笑拔走東蛋壘包！　與吉力吉撈成「盜壘2人組」

羅志祥放鳥利特.李洪基　兩人沒打到高爾夫球激動大吼

帶孫生媽逛賣場地獄哏連發　他喊「我媽玩笑只有我能開」

#林家正 燦笑拔走東蛋壘包！　與 #吉力吉撈 成「盜壘2人組」

女友超早睡！他在家躡手躡腳　躲廁所玩PS5：我是很可憐的人？

子瑜太美頻傳整形！定延替喊冤　「高EQ幽默化解」現場全爆笑

小孩躺地上打滾＋哭鬧　父母冷靜拍照還幫配樂

改編夯曲唱《冠軍老公歌》　快嘴喊中華隊28球員：選我

Lulu與阿達舊情人合作　曾志偉：放下吧XDD

通化街名店「抹布放在紅豆湯內」！目擊者嚇歪：不敢再去吃

機車闖國道攔查不停！還危險蛇行　聯結車助警包夾攔人

台中牛角坑溝水變「牛奶」！疑為業者偷排汙水　環保局派員稽查

快訊／台南透天厝火警「2F火舌竄出」　民眾困3樓！警消馳援

國道女駕駛變換車道肇事！轎車被撞飛險翻　後車乘客嚇傻：飛起來耶

按摩妹急遮胸！北市半套店改名養生館又被抄　警通報市府斷水電

小吃店淪賭場！25人「大玩象棋」全被逮　查扣6.8萬賭金

離譜男搭高捷「吞雲吐霧」菸頭丟車廂！衛生局尋人：最重罰1萬

金門家扶愛心園遊會盛大展開！蛙人操超吸睛　千人嗨翻

快訊／花蓮小姊弟接連遭虐死！莽父惡性重大　裁定羈押禁見

法籍舞蹈師1天性侵2女學生辯「情慾流動」　法官打臉判7年

運安會調查案逾6成展延「水路拖最大」　立院點名改善

「日本Curry」G聯盟首分開張！　大秀招牌飄移三分

上半場海灌7球平英超紀錄！　兵工廠5比2擊敗西漢姆聯

機車闖國道攔查不停！還危險蛇行　聯結車助警包夾攔人

沖繩海景咖啡「BANTA CAFE」今點燈！還有市集、爵士樂表演

鴻海參展2024台灣太空國際年會　揭低軌衛星珍珠號操作秘辛

夜半怪聲！開門後..被百斤黑熊撲咬　丈夫提斧頭狂砍救妻

河村勇輝G聯盟飆準大三元！　創旅美單場最高得分

子宮頸癌篩檢升級+公費HPV檢測　明年開放3年齡適用

台中牛角坑溝水變「牛奶」！疑為業者偷排汙水　環保局派員稽查

南非男站行進中車頂耍帥　4秒後脖子著地當場身亡

社會熱門新聞

大冒險輸了「被罰做愛」！他摩鐵內照做慘了

注意！　最新詐騙手法來了

隔壁堂弟吃掉嫂子！房內拍親密照

她趁夫彌留領光309萬遺產　結局被判刑

北市成功國宅今晨火警奪命！　母傷重不治兒嗆傷

法籍舞蹈師1天性侵2女學生！遭判7年

小巴司機路中間昏迷！4醫護吃飯一半緊急救援

許銘春涉挪公帑開演唱會！雇主協會：揮霍血汗錢

行人站斑馬線40秒！　駕駛苦等：我不會上當的

即／迪化街民宅火警！1樓宮廟爆竹爆炸起火　1人送醫

北市大安區住宅今晨火警！　1女倒臥廚房無呼吸心跳

離譜男搭高捷吸菸　衛生局氣炸尋人

按摩妹急遮胸！北市半套店改名養生館又被抄

不爽被開單！宜蘭保全買油縱火燒派出所

更多熱門

相關新聞

買樺達奶茶吸到異物...竟是「店員識別證」！

買樺達奶茶吸到異物...竟是「店員識別證」！

一名女子到高雄老字號茶飲「樺達奶茶」消費，沒想到卻在杯裡喝到店員的識別證，不禁調侃自己買的是「奶茶加洪ＸＸ（店員名字）」。衛生局今(1日)前往店家稽查，將依法開罰3萬至300萬元罰鍰。

「根與芽」助弱勢免吃蠹蟲米！國小生引福音感謝

「根與芽」助弱勢免吃蠹蟲米！國小生引福音感謝

聯結車「靜止中側翻」！砸毀鐵皮屋影片曝

聯結車「靜止中側翻」！砸毀鐵皮屋影片曝

高雄正妹警小貝來了　宣導大型車視野輔助系統

高雄正妹警小貝來了　宣導大型車視野輔助系統

男捷運上「忘情抽菸」！畫面曝友嗆：刪掉不然提告

男捷運上「忘情抽菸」！畫面曝友嗆：刪掉不然提告

關鍵字：

高雄衛生局抽菸高雄捷運車廂

讀者迴響

熱門新聞

大冒險輸了「被罰做愛」！他摩鐵內照做慘了

注意！　最新詐騙手法來了

《影后》胖姐真人是她！遭正妹新人背叛拍三級片

撿怪石以為是黃金　鑑定結果更驚喜

林昱珉恐無法戰經典賽！她揭「中華隊3武器」下次還會贏

挑戰零下20度直播露營！陸網紅「陳屍車內」

男捷運上「忘情抽菸」！畫面曝友嗆：刪掉不然提告

17歲少女遭工人性侵　被豬啃咬放血慘死

快訊／2縣市低溫特報　急凍跌破10度

蕭煌奇當眾求婚　女方驚人身份曝光

床的世界總座辭世！三弟曝死因

39歲後藤真希脫光了！「上下3點全無碼」粉絲崩潰

全台唯一能看飛機的聖誕市集在圓山

12強奪冠邀約滿檔！律師給選手1忠告

正妹色色海撈14億　喊「我還是處女」

更多

最夯影音

更多

林家正燦笑拔走東蛋壘包！　與吉力吉撈成「盜壘2人組」

羅志祥放鳥利特.李洪基　兩人沒打到高爾夫球激動大吼

帶孫生媽逛賣場地獄哏連發　他喊「我媽玩笑只有我能開」

#林家正 燦笑拔走東蛋壘包！　與 #吉力吉撈 成「盜壘2人組」

女友超早睡！他在家躡手躡腳　躲廁所玩PS5：我是很可憐的人？

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面