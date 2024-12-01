高雄「飛天小女警」小貝甜美降落！宣導大型車視野輔助系統

記者吳奕靖／高雄報導

為了提升大型車輛的行車安全，高雄市政府新聞局與高雄市區監理所合作，邀請高雄市警察局素有「飛天小女警」稱號的偵查佐蔡玉貝拍攝短片，進行大型車安全主題宣導。影片中，小貝提醒駕駛朋友在行車時要專注，隨時注意周遭車流與路況，並留意身體與精神狀態。她強調，大型車必須安裝並開啟視野輔助系統，注意車身死角，謹慎駕駛，以確保行車安全。

▲高市府新聞局與高雄市區監理所合作，找來蔡玉貝宣導大型車的行車安全 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

小貝在影片中與大型車駕駛進行車輛檢查，她提醒駕駛在載運貨物時，要注意貨物的平均置放、嚴密覆蓋、綑紮牢固，並遵守長度、寬度、高度以及重量的限制，切勿超載。此外，她也強調保持適當的安全距離的重要性，並呼籲汽機車、自行車、行人等在遇到大型車經過時，應保持距離，避免進入大型車的視線死角及內輪差的危險範圍。

▲高市府新聞局與高雄市區監理所合作宣導 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市政府致力於推動人本交通，並針對不同的主題製作短片進行宣導。此次的大型車安全宣導，除了提醒駕駛人在行車時要專注，也呼籲駕駛人在轉彎時要暫停，確實查看照後鏡和視野輔助系統，確認車輛周邊無人再行駛。同時，高雄市政府也呼籲機慢車落實「防禦駕駛」，避免與大車併行，並提醒行人在穿越馬路時，也應保持「防禦觀念」，在安全地點停等，穿越時不要在行穿線上逗留嬉戲，共同維護通行安全。