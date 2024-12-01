「跨國婚姻的美麗與哀愁」桃園場　用學習和包容經營婚姻

▲賴珍如老師以「天啊！我不想離婚」為主題，探討婚姻經營。（圖／彭慧婉提供）



記者楊淑媛／桃園報導

家庭在社會中扮演非常重要的角色，而婚姻則是構成家庭的最主要因素。有鑑於來台的外籍配偶離婚率日增，立委羅美玲國會辦公室與15家合法的跨國婚姻媒合協會，於全台舉辦「跨國婚姻的美麗與哀愁」5場講座，1日於桃園新住民文化會館舉行第3場講座，由賴珍如老師以「天啊！我不想離婚」為主題，邀請30名外配及眷屬參加，探討婚姻的經營。

▲移民署桃園站主任黃英貴表示：用學習和包容經營婚姻。（圖／彭慧婉提供）

「跨國婚姻的美麗與哀愁」講座桃園場，由桃園市知音外籍聯姻婚介協會、百年好合婚姻媒合協會、桃園市亞洲婚姻協會聯合舉辦。移民署桃園站主任黃英貴表示：因為婚姻組成一個家庭，對於跨國婚姻者而言，面臨的挑戰相當大，需要更多的學習和包容，用心經營才能建立美好的婚姻。

從事婚媒25年的桃園市亞洲婚姻協會總幹事郭明宗表示，30年前的跨國婚姻是以馬來西亞、印尼、跟泰國為主，離婚率以印尼最高、泰國其次；25年前開始就以越南、中國為主，而根據新住民協會所知，桃園外配以中國籍最多、越南籍居次，相對的離婚率也以此兩個國籍最高。

▲郭明宗說，來到桃園的外配，最不容易適應的是「家庭生活」。（圖／彭慧婉提供）

依據政府的統計，桃園市新住民人+新二代，有8萬多人，這也讓桃園，成為全國第二高的城市。令人憂心的是，依照內政部的統計資料顯示民國98年到112年這15年的期間、國人與外籍配偶離婚的比例為57.43％(國人與國人為37.6%)。

郭明宗說，經探討個中原因，來到桃園的外配，最不容易適應的是「家庭生活的適應」、因為來到了一個陌生的國家、跟一群講著陌生語言的陌生人相處在一起、姐妹們最不容易適應則以雙方對於金錢認知、語言溝通不良為主。

至於，離婚後的外配如何立足社會？郭明宗指出，一名離婚的女生要在社會中生存本來就是不容易的、何況是一位新住民姊妹、困難度又將更高、如果又要扶養小孩那就真的是雪上加霜了！

▲跨國婚姻的美麗與哀愁桃園場，探討婚姻經營。（圖／彭慧婉提供）

所以有一些姐妹會帶著小朋友回去母國尋找家人的協助，至於那些留在台灣的姊妹們就必須要更努力的工作養活自己及小孩、也因此，很多離婚後的姊妹們還是會再尋找第二春協助她們在社會上生存。

因為跨國婚姻的離婚率確實很高、所以第一線的跨國婚媒協會希望透過邀請專業的婚姻暨家庭教育講師及婚媒協會的實例分享、能夠提供給跨國婚姻家庭參考、希望每對夫妻於婚姻的過程中能夠記得講師的提醒、盡量避免家庭失和甚至於離婚的情形。包括：移民署桃園站主任黃英貴、桃園市知音外籍聯姻婚介協會總幹事游玉鳳、百年好合婚姻媒合協會總幹事陳俊輝等人士均出席講座。