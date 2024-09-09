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韓男新婚10天「越南嫩妻跑了」！ 　失蹤2月當酒店妹被捕

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／투우부부）

▲ 男子靠刺青的位置認出離家出走的妻子。（圖／翻攝自YouTube／투우부부）

記者陳宛貞／編譯

南韓近年跨國婚姻比例提升，卻也傳出不少假結婚真詐財或非法滯留案例。一名男子和越南女友遠距離戀愛2年後結婚，未料妻子10天後就離家出走，失蹤逾2個月，近日才被發現在酒店非法打工，恐怕被強制出境。

綜合《朝鮮日報》等韓媒，一名YTR日前上傳影片揭露這名40多歲男子遭遇，他透過友人介紹認識年僅20多歲的越南女性，遠距離戀愛2年後，今年5月24日登記結婚，未料10天後的6月3日，妻子僅留下一封信就離家出走，公寓監視器還拍下她拖著行李箱離去的身影。

妻子在信中寫道，「對不起，待在家裡卻什麼事都不做讓我很有壓力，希望可以安心出門，如果可以的話想要出去2周。真的很想跟你一起過幸福的生活，因為剛來有很多事情都不熟悉，希望你可以接受」，「之後會用臉書聯絡你，我會回來的」。

然而妻子經過2周依然沒有回家，8月中旬簽證也已過期，相當於非法滯留韓國。後來男子聽說有人在蔚山市一間KTV酒店曾看過他的妻子，身上的刺青位置也和妻子相同，便和友人一起找上酒店，叫來警察將妻子逮個正著。

過程中身穿短裙、超高跟鞋的妻子謊稱要去拿身分證件，不斷企圖逃跑，最後仍被警方帶回警局。女子供稱，離家出走是因有債要還，強調自己絕對不能回越南，但她接下來會移交給出入境管理局，依照程序將被強制出境。

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