圖／昔跟蔡英文同框「美軍將領」現身！　賴清德專機前迎接獻花圈

▲總統賴清德抵達夏威夷檀香山，現任檀香山警察局長的羅根（Arthur J. Logan），也是昔日夏威夷州國民兵少將司令，在機梯下接機。（圖／總統府提供）



記者陶本和／夏威夷檀香山報導

總統賴清德「繁榮南島．智慧永續」之旅，在台灣時間凌晨1時30分左右，抵美國夏威夷過境。特別的是，現任檀香山警察局長的羅根（Arthur J. Logan）也在賴清德專機的機梯下迎接，並親自為賴清德套上花圈。事實上，這位羅根局長，過去曾任夏威夷州國民兵少將司令，他在2019年時，跟時任總統蔡英文同樣在夏威夷會面，當時是史上首次，台灣總統與美軍現役將領在過境期間同框的歷史時刻。

總統專機於台灣時間凌晨1時30分左右降落檀香山，在專機停妥後，美方的接機規格也比過往有所升級，除了由美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）親自登上總統專機迎接外，夏威夷州長格林（Josh Green）、檀香山市長布蘭吉帝（Rick Blangiardi）等政要都在機梯下等候歡迎。

▲總統賴清德抵達夏威夷檀香山，現任檀香山警察局長的羅根（Arthur J. Logan），也是昔日夏威夷州國民兵少將司令，在機梯下接機。（圖／總統府提供）



特別的是，在機梯下等候的，還有一位「羅根」大有來頭。這位羅根局長，在2019年時，擔任夏威夷州國民兵少將司令兼民防廳長，時任總統蔡英文出訪過境夏威夷時，就曾參訪夏威夷州急難管理署（Hi-EMA）。

雖然當時蔡英文參訪的過程並沒有公開，但是蔡英文跟羅根有在參訪結束後，公開在媒體前「同框」，並且發表簡短的談話。當時是史上首次，台灣總統在過境美國境內期間，與美國現役將領合影的歷史時刻，也被認為是台美關係升溫的重要依據之一。

事實上，羅根在他軍職任內，就曾多次率團訪問台灣，主要是交流「災害防治」的相關經驗。而台灣跟美國的國民兵，有所謂「州夥伴計畫」，夏威夷檀香山就是相當代表性的城市；而現任的夏威夷州國民兵司令兼民防廳長的史蒂芬羅根（Stephen F. Logan），也是這位羅根局長的胞弟。

▼總統賴清德抵達夏威夷檀香山，夏威夷州長格林（Josh Green）（中）、檀香山市長布蘭吉帝（Rick Blangiardi）（左）等政要，都一同在機梯下接機。（圖／總統府提供）

