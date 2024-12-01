賴清德抵夏威夷AIT執行理事登機迎接　羅森柏格因育嬰長假缺席

▲賴清德訪團抵達夏威夷檀香山，美國在台協會執行理事藍鶯親自登機迎接。（圖／隨團媒體提供）



記者陶本和／夏威夷檀香山報導

總統賴清德「繁榮南島．智慧永續」之旅，在台灣時間凌晨1時30分左右，抵美國夏威夷過境。在總統專機落地停妥後，美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）、我國駐美代表俞大㵢登上專機歡迎；至於AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger）則因育嬰長假，未到夏威夷迎接，但賴清德也請藍鶯幫忙轉交一份小禮物。

過去，中華民國總統過境美國城市時，多半是由AIT主席登上總統專機迎接。賴清德本次過境夏威夷，美方的接機規格就有所提升，除了美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）依慣例登上專機迎接外，夏威夷州長格林（Josh Green）與檀香山市長布蘭吉帝（Rick Blangiardi）等政要也在機梯處迎接，現場還鋪設紅毯、安排獻花儀節，與過往在航廈內進行稍有不同。

至於為何這是是由AIT執行理事藍鶯負責接機，而非AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger）？據了解，羅森柏格在今年8月接待民進黨外交培力訪團後，所有公開場合都已由藍鶯主責；而羅森柏格則因為育嬰假等個人因素請長假至明年（2025年）一月，所以未能到夏威夷迎接；而賴清德也當面向藍鶯表示，請藍鶯轉交一份小禮物給羅森柏格。

事實上，藍鶯跟賴清德也是老朋友，兩人過就就相當熟識，賴清德在前總統蔡英文執政時期，就多次銜命赴美訪問，當時都有與藍鶯有密切的互動。