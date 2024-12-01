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規格再突破！賴清德、夏威夷州長踏入急難管理署　舉行閉門會談

▲▼賴清德在夏威夷州長格林（Josh Green）的陪同下，參訪夏威夷州急難管理署（Hi-EMA）。（圖／記者陶本和攝）

▲賴清德在夏威夷州長格林（Josh Green）的陪同下，參訪夏威夷州急難管理署（Hi-EMA）。（圖／記者陶本和攝）

記者陶本和／夏威夷檀香山報導

總統賴清德「繁榮南島．智慧永續」之旅，於台北時間12月1日上午，在夏威夷州長格林（Josh Green）的陪同下，參訪夏威夷州急難管理署（Hi-EMA）。由於急難管理署隸屬於夏威夷民防廳，原則上也都屬同一個類軍事單位，這次賴清德是在州長層級的行政首長陪同下，一起步入民防廳舉行閉門會談，其規格被認為更勝於過往。

夏威夷民防廳（Department of Defense），是由急難管理署、國民兵與國土安全辦公室等單位組成，主要工作為負責夏威夷州災害應變。賴清德本次雖造訪的是急難管理署，但原則上也都隸屬在同一個類軍事單位中。

▲▼賴清德在夏威夷州長格林（Josh Green）的陪同下，參訪夏威夷州急難管理署（Hi-EMA）。（圖／記者陶本和攝）

由於夏威夷州急難管理署長期與台灣密切往來，交流災害防治之經驗；這與賴清德上任以來所強調的全社會防衛韌性相類似。因此，賴清德本次造訪，在州長陪同下閉門會談，就雙方面臨的天災挑戰交換意見。

事實上，早在2017年，夏威夷民防廳底下相關單位，就已經有定期跟台灣的國防部進行聯合災防演練。前總統蔡英文在2019年3月過境夏威夷時，就首度參訪夏威夷州急難管理署，而當時他與時任夏威夷州國民兵司令兼民防廳長羅根（Arthur Logan）少將同框，如今的夏威夷州國民兵司令，正是羅根的胞弟史蒂芬羅根（Stephen F. Logan）。

在公開會面的環節，賴清德特別準備台灣噶瑪蘭威士忌以及台南400燒酌等伴手禮，分別贈送給格林州長以及夏州急難管理署署長巴羅斯上校（James DS. Barros)；而巴羅斯也回贈島衫與KOA樹木盒。在完成禮物致贈環節後，雙方則並肩踏進民防廳舉行閉門會談。

▲▼賴清德在夏威夷州長格林（Josh Green）的陪同下，參訪夏威夷州急難管理署（Hi-EMA）。（圖／記者陶本和攝）

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