賴清德穿最愛藍紫色島衫！　夏威夷下榻飯店「台美國旗」並列飄揚

▲賴清德出訪過境夏威夷，第一站造訪畢夏普博物館，入境隨俗也換上他最喜愛的藍紫色島衫。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／夏威夷檀香山報導

總統賴清德「繁榮南島．智慧永續」之旅，在台灣時間凌晨1時30分左右，抵美國夏威夷過境。他也入境隨俗換上自己最喜愛的藍紫色「島衫」；值得注意的是，總統所下榻的飯店「Kahala」，由於賴清德訪團入住，頂樓也掛起中華民國國旗，呈現「台美國旗」一齊並列飄揚的景象。

賴清德專機降落夏威夷後，第一個行程前往參訪畢夏普博物館（Bishop Museum）。賴清德也入境隨俗，換上自己最喜愛的藍紫色「島衫」。館方人員也以吟唱歌曲的方式迎接賴清德一行，博物館館長也親自為賴清德戴上「羽毛頸環」。

▼賴清德出訪過境夏威夷，第一站造訪畢夏普博物館，博物館館長親自為賴清德戴上「羽毛頸環」。（圖／記者陶本和攝）



▲賴清德出訪過境夏威夷，第一站造訪畢夏普博物館，館內的太平洋廳地板上，印有「太平洋地板畫」，明確標註「台灣」，也標註「中國」。（圖／記者陶本和攝）



據指出，畢夏普博物館是太平洋文化史及自然史最重要的博物館，長年與台灣交流密切。在2019年時，台灣史前文化館與畢夏普博物館簽訂合作備忘錄，自此兩館時常彼此進行借展交流，畢夏普博物館亦曾協助史前館共同策劃「南島常設廳」。而賴清德此次到訪，也參訪館內「太平洋廳」與「夏威夷廳」。

值得注意的是，在太平洋廳地板上印有「太平洋地板畫」，畫上明確註記「台灣」，而一旁則標註為「中國」，象徵台灣作為「太平洋的台灣」，與太平洋夥伴共同復育、推廣南島語族文化不遺餘力。

至於賴清德今晚與訪團共同下榻的飯店「Kahala」，其頂樓也特別掛起中華民國國旗，呈現台美國旗一齊並列飄揚的景象；而在該飯店內的名人照片走廊上，也掛有一幅前總統蔡英文過去造訪夏威夷時的照片。

▼賴清德出訪過境夏威夷，下榻飯店掛上中華民國國旗，與美國國旗一齊飄揚。（圖／記者陶本和攝）



▼賴清德所下榻的飯店，設有名人走廊，內有前總統蔡英文過去造訪時的照片。（圖／記者陶本和攝）

