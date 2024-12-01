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圖／賴清德亞利桑納戰艦致敬花圈　署名「中華民國台灣總統」

▲ 總統賴清德亞利桑納戰艦致敬花圈。（圖／記者陶本和攝）

▲ 總統賴清德亞利桑納戰艦致敬花圈。（圖／記者陶本和攝）

記者陶本和／夏威夷檀香山報導

總統賴清德出訪過境夏威夷期間，於台北時間12月1日上午參訪「亞利桑納號戰艦」，同時也前往紀念館默哀、致敬花圈與獻花。而在花圈上的署名公開寫上「中華民國台灣總統」。

亞利桑納號戰艦是在珍珠港事變中被擊沉的殘骸，正上方建成一座紀念館。賴清德此次造訪，是前往紀念館默哀，並致敬花圈與獻花。

 ▲▼ 亞利桑納號紀念館、殘骸。（圖／記者陶本和攝）

▲▼ 亞利桑納號紀念館、殘骸。（圖／記者陶本和攝）

▲亞利桑納號紀念館、殘骸。（圖／記者陶本和攝）

值得注意的是，賴清德這次在亞歷桑納號紀念館致敬的花圈，上面的署名公開寫上「中華民國（台灣）總統」。其原文文字為：「In Honor of The Fallen Heroes. President Lai Ching-te, Republic of China(Taiwan).」。

據指出，賴清德此次前來，是以憑弔歷史，省思和平得來不易，背後意義強調台灣作為南島世界一分子，面對區域複雜政治情勢，需要貢獻力量，共同維持印太地區的和平、穩定與繁榮，守護台灣的自由民主，並與全世界民主國家攜手合作，共同抵抗威權主義的擴張。

▲ 總統賴清德參訪「亞利桑納號戰艦」，致敬花圈與獻花。（圖／記者陶本和攝）

▲ 總統賴清德參訪「亞利桑納號戰艦」，致敬花圈與獻花。（圖／記者陶本和攝）

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