圖／賴清德亞利桑納戰艦致敬花圈　署名「中華民國台灣總統」

▲ 總統賴清德亞利桑納戰艦致敬花圈。(圖/記者陶本和攝)

記者陶本和/夏威夷檀香山報導

總統賴清德出訪過境夏威夷期間,於台北時間12月1日上午參訪「亞利桑納號戰艦」,同時也前往紀念館默哀、致敬花圈與獻花。而在花圈上的署名公開寫上「中華民國台灣總統」。

亞利桑納號戰艦是在珍珠港事變中被擊沉的殘骸,正上方建成一座紀念館。賴清德此次造訪,是前往紀念館默哀,並致敬花圈與獻花。

▲亞利桑納號紀念館、殘骸。(圖/記者陶本和攝)

值得注意的是,賴清德這次在亞歷桑納號紀念館致敬的花圈,上面的署名公開寫上「中華民國(台灣)總統」。其原文文字為:「In Honor of The Fallen Heroes. President Lai Ching-te, Republic of China(Taiwan).」。

據指出,賴清德此次前來,是以憑弔歷史,省思和平得來不易,背後意義強調台灣作為南島世界一分子,面對區域複雜政治情勢,需要貢獻力量,共同維持印太地區的和平、穩定與繁榮,守護台灣的自由民主,並與全世界民主國家攜手合作,共同抵抗威權主義的擴張。

▲ 總統賴清德參訪「亞利桑納號戰艦」,致敬花圈與獻花。(圖/記者陶本和攝)