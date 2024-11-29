　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全聯便當新口味來了！聯名台式炸雞大獅推「金脆雞棒腿」

▲▼全聯美味堂「60元便當」每日新鮮現做，如今特別與台式炸雞品牌「炸雞大獅」聯名，推出全新口味「金脆雞棒腿」。（圖／業者提供）

▲全聯美味堂便當每日新鮮現做，如今特別與台式炸雞品牌「炸雞大獅」聯名，推出全新口味「金脆雞棒腿」。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

全聯美味堂便當每日新鮮現做，全程保溫配送，經常一上架就秒殺。如今與台式炸雞品牌「炸雞大獅」聯名，推出全新口味「金脆雞棒腿」，選用D5棒腿以薄漿酥炸，皮薄脆、肉多汁，原價75元，即日起12月31日超值價69元，搭配指定茶飲只要77元，在北高雄以北門市限量販售，每周限量6萬個。

全聯表示，美味堂熱便當2023年3月至2024年5月銷售超過400萬份，業績超過2億元，為了照顧全民荷包，跟農業部結束「幸福餐盒」合作後，延續60元的高CP值推出「福利餐盒」，2024年6月起販售同樣只要60元的「美味堂福利餐盒」，推出黃金無骨厚厚雞排、十三香雞胸、虱目魚排、風味花枝排等四款口味，其中以黃金無骨厚厚雞排人氣最高，總計4款福利餐盒今年6月以來已銷售超過170萬個。

▲▼全聯美味堂「60元便當」每日新鮮現做，如今特別與台式炸雞品牌「炸雞大獅」聯名，推出全新口味「金脆雞棒腿」。（圖／業者提供）

▲全聯美味堂熱便當與台式炸雞品牌「炸雞大獅」聯名，推出全新口味「金脆雞棒腿」。（圖／業者提供）

今年4月推出79元「世大運鹹酥雞」銷售量超過百萬個，8月推出109元的「秘香大雞腿」也售出70萬個，11月乘勝追擊，與台式炸雞品牌「炸雞大獅」聯名新口味「金脆雞棒腿」，選用D5棒腿以薄漿酥炸，皮薄脆、肉多汁，原價75元，11月29日至12月31日超值價69元，在北高雄以北門市限量販售，每周限量6萬個。

為了讓大眾省荷包，美味堂熱便當主打「餐餐都有飲料配」，2024年11月29日至2025年1月2日購買美味堂熱便當全系列任一件，加購波蜜靠茶（四季清茶/烏龍茶）任1瓶享加購價8元，等於金脆雞棒腿+波蜜靠茶合計只要77元，80元有找，預估新品可帶動熱便當整體業績成長逾2成。

▲▼全聯美味堂「60元便當」每日新鮮現做，如今特別與台式炸雞品牌「炸雞大獅」聯名，推出全新口味「金脆雞棒腿」。（圖／業者提供）

▲美味堂熱便當主打「餐餐都有飲料配」，金脆雞棒腿+波蜜靠茶合計只要77元。（圖／業者提供）

此外，全聯也回應南部消費者敲碗期待，今年6月將熱便當導入55家雲嘉南門市，6月至10月底北中南共新增290間門市，其中雲林縣市、嘉義縣市、高雄市為熱便當首度進駐縣市，目前全台販賣熱便當門市達640店，後續也將陸續導入，預計今年總店數可達650家。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
崔敏煥遭控「性交易、猥褻妻子」！調查結果出爐
台中「天外奇蹟」氣球屋清了！　屋主過世
快訊／奪冠紀念悠遊卡「秒殺」！　球迷愣：說好不限量呢
快訊／林穎孟遭重判　怒發聲明回應
台日4：0「記分板帽T」被罵爆！　店家急下架
女失聯2天！教友拜訪走樓梯　直擊男屍嚇傻
高雄雙屍！男友母心碎走不穩…她沒家屬到場
簡舒培遭灌爆「雙標」！　她回嗆：等你告，笑你不敢

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

全聯便當新口味來了！聯名台式炸雞大獅推「金脆雞棒腿」

好市多黑五倒數3天！果粉期待iPad現折2千　55吋顯示器省6千

好市多黑五倒數3天！果粉期待3C用品折價　55吋顯示器省6千

肯德基「聖誕巨大桶」回歸！新品必吃雪花起司脆雞、焦糖脆餅蛋撻

全聯X魷魚遊戲聯名！全台門市化身賽場　7萬件商品「0元免費送」

26年「麥當勞台中大潤發店」11／30熄燈！在地人崩潰：不要走

囤貨預備！7-11咖啡限時1天「買7送7」　10元喝全家美式、拿鐵

贏家享受過程中自虐的快感！馬拉松跑者無畏精神爆發「非贏不可」的鬥志！

全家霜淇淋4口味回歸！芋頭牛奶、芭樂、東方美人茶、焙茶齊發

麥味登也賣「鬆餅堡」！上架1天就缺貨　網狂讚：不輸麥當勞

小S11年無性生活..提議「開放性關係」　要老公跟妹玩被譴責：他只想玩骰盅

【泰格與雪兒】言語傷害的男友

麻將新手坐莊被叫開門拿牌　朋友見她「起身開房門」笑翻

NewJeans親自宣布「29日起正式解約」　盡全力爭取「NewJeans」團名權利

#陳傑憲 以前唱 #辣台妹 畫面被挖出！現場超炸

#玉米 林昱珉：感謝富邦救援投手 #富藍戈

超狂Coser背10公斤道具　還原《咒術迴戰》乙骨優太

【泰格與雪兒】抱歉認錯了

疾管署「土皇帝」遭拔官！　莊人祥道歉：霸凌屬實、調職記過

韓佳人同框「失散弟」金桐俊　玩換臉APP嚇到：不知道有沒有換！

全聯便當新口味來了！聯名台式炸雞大獅推「金脆雞棒腿」

好市多黑五倒數3天！果粉期待iPad現折2千　55吋顯示器省6千

好市多黑五倒數3天！果粉期待3C用品折價　55吋顯示器省6千

肯德基「聖誕巨大桶」回歸！新品必吃雪花起司脆雞、焦糖脆餅蛋撻

全聯X魷魚遊戲聯名！全台門市化身賽場　7萬件商品「0元免費送」

26年「麥當勞台中大潤發店」11／30熄燈！在地人崩潰：不要走

囤貨預備！7-11咖啡限時1天「買7送7」　10元喝全家美式、拿鐵

贏家享受過程中自虐的快感！馬拉松跑者無畏精神爆發「非贏不可」的鬥志！

全家霜淇淋4口味回歸！芋頭牛奶、芭樂、東方美人茶、焙茶齊發

麥味登也賣「鬆餅堡」！上架1天就缺貨　網狂讚：不輸麥當勞

升級環景、再降1萬！Hyundai推「Venue職人潮玩版」　入主送好禮

師鐸獎女師遺屬哽咽訴10年夢魘！　籲1203站上凱道表反廢死

《學生輔導法》修法三讀　輔導諮商中心法制化、補足專輔人員

男聯手14歲兒虐打同居人5歲幼女　打掉門牙瞎扯：咬到糖果掉的

即將回歸王室？貴妃詩妮娜獲泰王賜新名　寓意曝光

航港局「國際海運雙軸轉型前瞻論壇」　聚焦淨零永續與數位加值

不孕症竟與腸道相關！台大研究「無害梭菌」成黃體素異常關鍵

彰化市長官邸旁「突出現土地公廟」原因曝光　縣府：限期拆險

赴韓台人創新高！真航空開飛「桃園－務安」　6大必玩城市攻略

加拿大控Google網路廣告「存反競爭行為」　逼售2廣告技術工具

「四眼女警」英文超溜狂幫外國人　卸下眼鏡眾人驚：是個大正妹！

消費熱門新聞

囤貨預備！超商咖啡限時1天買7送7

好市多黑五倒數3天！蘋果iPad、手錶優惠

好市多黑五還沒買的注意

肯德基聖誕巨大桶回歸！加碼吃3新品

黑五開打就爆搶！德國雙人砧板3件799引發搬貨潮

好市多黑五倒數3天！果粉期待3C用品折價

26年麥當勞台中大潤發店11／30熄燈

繼光香香雞買1送1限定8天搶

馬拉松跑者無畏精神非贏不可鬥志

全聯開出200萬特獎！幸運門市曝光

黑五狂降！口碑爆棚「牙齒清潔神物」價格殺瘋了

全聯X魷魚遊戲聯名！獨家周邊、7萬商品免費送

全家發熱衣、咖啡限5天「買1送1」

賀中華隊奪冠！三商炸雞買1送1限時吃

更多熱門

相關新聞

全聯X魷魚遊戲聯名！獨家周邊、7萬商品免費送

全聯X魷魚遊戲聯名！獨家周邊、7萬商品免費送

全聯攜手Netflix 人氣韓劇《魷魚遊戲》第二季，打造「全聯經濟魷戲」在12月6日全台開跑！除了推出一系列聯名商品，生活用品、泡麵、零嘴、麵包甜點都有；全台1200間門市也將化身為遊戲賽場，APP也推出4款小遊戲，集結超過百大品牌祭出熱銷品「免費贈條碼」，過關就可獲得，多達7萬件商品免費送。

全聯開出200萬特獎！幸運門市曝光

全聯開出200萬特獎！幸運門市曝光

全聯火鍋祭第2件5折！黃仁勳愛店麻辣湯底獨家開賣

全聯火鍋祭第2件5折！黃仁勳愛店麻辣湯底獨家開賣

林內「熱感奈米熱水器＋瓦斯乾衣機」打造幸福暖冬

林內「熱感奈米熱水器＋瓦斯乾衣機」打造幸福暖冬

全聯隔日達改名「全電商」！黑五爆殺品搶先看

全聯隔日達改名「全電商」！黑五爆殺品搶先看

關鍵字：

全聯熱便當

讀者迴響

熱門新聞

辰己涼介再TAG江國豪　限動2字回應

辰己涼介老婆大跳「台灣尚勇」應援曲

陳傑憲揭「尋妻記」原因　曝與老婆從宮廟開始認識

太慘！女歌手演唱會只賣出98張票　被迫取消

停復保制度將廢止　律師曝導火線笑了

網紅來台「裕隆城過馬路」被撞斷腿！　交通局揭原因

林家正惦惦融入受訪背景「默默盜壘」

陳傑憲經紀人爆：美日職都有興趣挖角　本人態度曝光

林昱珉是學霸！　高中老師認證：幾乎都考100分

全班考試「大多70分上下」　國小生家長曝現況

泰國網紅旅台過馬路一半慘遭撞斷腿

婦頭痛確診腦膜炎　元凶竟是每天買菜

快訊／NewJeans宣布「今晚12點起正式解約」

網許願經典賽徵召2戰將　蔡其昌回應

囤貨預備！超商咖啡限時1天買7送7

更多

最夯影音

更多

小S11年無性生活..提議「開放性關係」　要老公跟妹玩被譴責：他只想玩骰盅

【泰格與雪兒】言語傷害的男友

麻將新手坐莊被叫開門拿牌　朋友見她「起身開房門」笑翻

NewJeans親自宣布「29日起正式解約」　盡全力爭取「NewJeans」團名權利

#陳傑憲 以前唱 #辣台妹 畫面被挖出！現場超炸

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面