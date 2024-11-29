全聯便當新口味來了！聯名台式炸雞大獅推「金脆雞棒腿」

▲全聯美味堂便當每日新鮮現做，如今特別與台式炸雞品牌「炸雞大獅」聯名，推出全新口味「金脆雞棒腿」。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

全聯美味堂便當每日新鮮現做，全程保溫配送，經常一上架就秒殺。如今與台式炸雞品牌「炸雞大獅」聯名，推出全新口味「金脆雞棒腿」，選用D5棒腿以薄漿酥炸，皮薄脆、肉多汁，原價75元，即日起12月31日超值價69元，搭配指定茶飲只要77元，在北高雄以北門市限量販售，每周限量6萬個。

全聯表示，美味堂熱便當2023年3月至2024年5月銷售超過400萬份，業績超過2億元，為了照顧全民荷包，跟農業部結束「幸福餐盒」合作後，延續60元的高CP值推出「福利餐盒」，2024年6月起販售同樣只要60元的「美味堂福利餐盒」，推出黃金無骨厚厚雞排、十三香雞胸、虱目魚排、風味花枝排等四款口味，其中以黃金無骨厚厚雞排人氣最高，總計4款福利餐盒今年6月以來已銷售超過170萬個。

▲全聯美味堂熱便當與台式炸雞品牌「炸雞大獅」聯名，推出全新口味「金脆雞棒腿」。（圖／業者提供）

今年4月推出79元「世大運鹹酥雞」銷售量超過百萬個，8月推出109元的「秘香大雞腿」也售出70萬個，11月乘勝追擊，與台式炸雞品牌「炸雞大獅」聯名新口味「金脆雞棒腿」，選用D5棒腿以薄漿酥炸，皮薄脆、肉多汁，原價75元，11月29日至12月31日超值價69元，在北高雄以北門市限量販售，每周限量6萬個。

為了讓大眾省荷包，美味堂熱便當主打「餐餐都有飲料配」，2024年11月29日至2025年1月2日購買美味堂熱便當全系列任一件，加購波蜜靠茶（四季清茶/烏龍茶）任1瓶享加購價8元，等於金脆雞棒腿+波蜜靠茶合計只要77元，80元有找，預估新品可帶動熱便當整體業績成長逾2成。

▲美味堂熱便當主打「餐餐都有飲料配」，金脆雞棒腿+波蜜靠茶合計只要77元。（圖／業者提供）

此外，全聯也回應南部消費者敲碗期待，今年6月將熱便當導入55家雲嘉南門市，6月至10月底北中南共新增290間門市，其中雲林縣市、嘉義縣市、高雄市為熱便當首度進駐縣市，目前全台販賣熱便當門市達640店，後續也將陸續導入，預計今年總店數可達650家。