囤貨預備！7-11咖啡「買7送7」手刀搶　全家10元喝美式、拿鐵

▲7-11精品咖啡「買7送7」準備手刀囤貨了！（圖／7-11提供）



記者林育綾／綜合報導

咖啡控準備囤貨了！7-11將於12月1日推出「每月1號限定」大杯精品美式、大杯精品拿鐵、大杯精品馥芮白「買7送7」，12月2日至7日也有暖冬甜心優惠，「CITY CAFE和CITY PRIMA」4杯＋指定巧克力2個推出組合優惠價。全家即日起至12月1日會員限定優惠，也有Let's Cafe大杯特濃拿鐵、特大美式「第2杯10元」。

★7-ELEVEN

●7-11在「OPENPOINT行動隨時取」12月1日限定：



大杯精品美式，買7送7，省700元。

大杯精品拿鐵，買7送7，省770元。

大杯精品馥芮白，買7送7，省840元。

▼7-11超商咖啡優惠。（圖／業者提供）

●7-11在「OPENPOINT行動隨時取」12月2日～12月7日限定：

「CITY CAFE和CITY PRIMA」4杯＋指定巧克力2個優惠價。

CITY CAFE濃萃美式，每組210元，省88元。

CITY CAFE濃萃拿鐵，每組235元，省103元。

CITY PRIMA大杯精品美式，每組350元，省148元。

CITY PRIMA大杯精品拿鐵，每組370元，省168元。

★全家

全家便利商店11月29日～12月1日推出康康5優惠，精選5樣商品買1送1，包括：古道酸梅湯、巧克力牛奶雪糕、茶歐蕾捲心酥、巧克力威化餅，通通買1送1。

▼全家11月29日～12月1日推出康康5優惠。（圖／業者提供）

全家即日起至12月1日會員限定優惠，也有Let's Cafe大杯特濃拿鐵、特大美式「第2杯10元」，並有多款飲料、零食買1送1、買兩件更省組合。